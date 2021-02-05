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Vodafone taahhüt sorgulama ve cayma bedeli öğrenme nasıl yapılır?

Vodafone taahhüt sorgulama işleminin nasıl yapıldığı ve cayma bedeline dair bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 11:26
Vodafone taahhüt sorgulama ve cayma bedeli öğrenme nasıl yapılır?
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Vodafone pek çok kampanyası ve indiriminde abonelerinden en az 1 yıllık taahhüt istiyor. Cihaz kampanyaları veya da elektrikli eşya alışverişi durumunda müşterilerinden bir süre vodafone hattı kullanacağına dair yazılı bir taahhüt de almaktadır.

Vodafon taahhütlerini genel olarak 12 ay veya da 24 aylık bir süre olarak müşterilerine sunuyor. Normal fiyatı yüksek olan paketleri indirimli olarak vereceğini söyleyen Vodafone, yapılan taahhüdü bozduğunuz taktirde yaptığı indirim farkını kullandığınız ay kadar sizden tek seferde peşin olarak son faturanıza yansıtacaktır.

Vodafone taahhütten cayma bedeli nedir ?

Vodafone, 90 TL olan bir paketi size taahhüt ile 50 TL’ye veriyor. Eğer ki bu paketi alıp 6 ay kullandıktan sonra cayarsanız sizden 6 ay kullandığınız indirim bedelini son faturanıza peşin olarak yansıtarak geri isteyecektir.

Vodafone taahhüt bedeli sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Vodafone, taahhüt bedelinizi veya da vermiş olduğunuz taahhütün bitiş tarihini öğrenmek istiyorsanız en doğru bilgiyi çağrı merkezlerini arayarak alabilirsiniz. Bunun dışında Vodafone uygulaması aracılığı ile faturalım bölümünden taahhütünüzün bitiş tarihini de öğrenebilirsiniz. Uygulamada yer alan tarifelerim ve paketlerim bölümünden de kullanmış olduğunuz paketin ne zaman sona ereceğini, cihaz aldıysanız kaç ay kaldığını ve toplamda ödemeniz gereken ücreti anlık olarak sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

Vodafone taahhüt sorgulama kodu nedir?

Vodafone müşterisi olup faturalı hat kullananlar taahhüt sorgulama işlemlerini isterlerse Vodafone taahhüt sorgulama kodu numarası ile yapabilirler. Bu işlem için telefonlarından *7000#  tuşladıktan sonra arama tuşuna basabilirler.

Vodafone taahhüt bozma bedeli

Vodafone taahhüt bozma bedelini veya da cayma bedelini öğrenmek için hattınızı ne kadar süre kullandığınız ve cihaz alıp almadığınız cayma bedelinin en belirleyici unsurudur. Kullanmış olduğunuz aya göre uygulanan indirimler, vergiler veya da hizmet bedeli adı altında ücret talep edilmektedir.  Vodafone cayma bedelinin hesaplanması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Vodafone cayma bedeli sorgulaması nasıl yapılır?

Vodafone taahhüt bozma sonucunda cayma bedelinin hesaplanması kriterleri;

  • İndirim yapılmadan yapılan indirimler hesaplanır
  • Kalan cihaz taksitleri
  • Aktivasyon ücreti
  • Başvuru bedeli
  • Hizmet bedeli
  • Devlete ödenecek vergiler

Bu kriterlerin bütün hizmet bedelleri tek seferde son faturanızda sizden alınır.

Vodafone taahhüt iptal etme işlemi

Taahhütünüz bitmeden iptal etmek istediğinizde cayma ücreti ile cezai işlem ödemeniz gerekmektedir. Vodafone taahhüt iptal itme işlemi yaptırmak isterseniz 0 850 542 0 542 numaralı hattı arayıp iptal talebinde bulunmalı ve ödemeniz gereken cezanın miktarını öğrenmeniz gerekiyor. İptal işlemini gerçekleştirmeden numaranızı taşımanız ya da taahhüt bozmanız cayma bedeli ödemenizi gerektirebilir.

Vodafone taahhüt bittiğinde ne olur?

12 ay veya da 24 ay boyunca vermiş olduğunuz taahhüt biter ise indirimli fiyattan yararlanabilmek için muhakkak yeniden taahhüt vermeniz gerekiyor. Taahhüt bittiğinde yeniden taahhüt vermezseniz size yüksek fatura çıkmasına sebep olur.

Vodafone taahhüt bitiş tarihini öğrenme

Taahhüt sona eriş tarihinizi öğrenebilmek için Vodafone Yanımda uygulamasına girerek faturalarım bölümünden ne kadar taahhütünüz kaldığını öğrenebilirsiniz. Bu uygulamada yer alan faturalarım kısmına tıklayarak ne zamandır ödeme yaptığınızı da öğrenebilirsiniz.

Vodafone cayma bedeli öğrenme

Cayma bedelini öğrenmek için, Vodafone’ın müşteri hizmetleri olan 0542 542 0000 ve 542 numaralarını arayabilirsiniz. Veya da size en yakın Vodafone mağazasına gidebilir, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.

2021 yılı Vodafone cayma bedeli ne kadar?

Bu işlemi önek üzerinden anlatacak olursak; normal fiyatı 100 TL olan bir paket size taahhüt ile 60 TL’ye 12 veya da 24 ay süresince indirim ile verilir. Eğerki siz taahhüt süreniz sona ermeden cayarsanız indirim ile kullandığınız ay süresi kadar size cayma bedeli çıkartılır. 12 aylık taahhüt verip 6 ay sonunda cayarsanız 6x40 = 240 TL cayma bedeli son faturanıza eklenir. Toplam indirim bedeline ek olarak yasal vergiler de faturanıza eklenir.

Vodafone cayma bedeli ödemek istemiyorum

Herhangi bir cihaz, telefon, tablet veya da modem almamış iseniz sözleşmenizde cayma bedeli bulunup bulunmadığını muhakkak kontrol etmelisiniz. Vodafone bayileri genel olarak cayma bedeli bulunmadığına dair yanlış bilgiler vererek insanları mağdur etmektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2021 11:26
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VodafoneTaahhütCaymaBedel
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