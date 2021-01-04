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Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları

Müşteri hizmetlerine bağlanırken fazla bekletilmek istemeyen kişiler hangi tuşlara basarak direkt müşteri hizmetlerine bağlanıldığını merak etmektedir. Müşteri hizmetlerini aradıktan sonra belli olan tuşlara basarak direkt bağlanmak mümkündür.

04 Ocak 2021 Pazartesi 18:23
Vodafone müşteri hizmetlerine direkt nasıl bağlanılır? Müşteri hizmetlerine bağlanma tuşları
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Vodafone hattından işlem yapmak isteyen kişiler müşteri hizmetlerine bağlanma işlemini direkt gerçekleştirmek istemektedir. Vodafone işlemlerinin pek çok Vodafone Yanımda uygulamasından gerçekleştirilebilmektedir. Ancak uygulamayı kullanmayan kişiler müşteri hizmetlerini arayarak da bakiye öğrenme, tarife değiştirme, PUK kodu öğrenme gibi hatta ilişkin pek çok işlemi gerçekleştirebilirler.

Müşteri hizmetleri numarasından faturanıza ait borç öğrenme, detay, son ödeme tarihi, kesim tarihi, ödeme yapma, sorgulama, taahhüt bozma, sözleşme tarihlerini öğrenme, kalan dakika, intenet ve SMS haklarını öğrenme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerine bağlanmadan önce bekleme süresinin oldukça uzun olması nedeni ile kullanıcılar telefona hızlıca bağlanmak için neler yapılması gerektiğini merak etmektedir. Çünkü bazen müşteri hizmetleri dakikalarca bekletebilmektedir.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Numarası Kaçtır?

Vodafone müşteri hizmetleri 444 0 542 ya da 0542 542 00 00 nolu  telefonlardan aranabilmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren müşteri hizmetleri ile telefonda konuşma bedeli hattınıza yansımaktadır. Ücret ödemek istemeyen kişiler ise 7070’yi arayarak aynı işlemleri ücretsiz olarak yapabilmektedir.

Vodafone Müşteri Hizmetlerine Direkt Nasıl Bağlanılır?

Vodafone müşteri hizmetleri 444 0 542 ya da 0542 542 00 00 nolu telefonlardan birisini arayın. Bu noktada önemli olan sesi duyduktan sonra rakamı tuşlamaktır. İlk sesi duyduktan sonra ilk olarak 1’i tuşlayın sesi duyduktan sonra yeniden 1’e ve ardından 6 rakamına bakın. Ardından müşteri hizmetlerine bağlanacaksınız.

7070 numarasından direkt müşteri hizmetlerine bağlanmak için ise 1,2,1 ve 0 tuşlarına basarak müşteri hizmetlerine direkt bağlanabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneMüşterihizmetleri
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