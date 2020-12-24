Vodafone Müşteri hizmetlerine direkt bağlanma, numarası, iletişim adresleri, vodafone red müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetleri, Vodafone operatör sistemi aracılığıyla; Vodafone müşterisi olan herkesin merak ettiği bir çok konuyu açıklığa kavuşturmaktadır. Müşteri temsilcilerine bağlanmak için ise; Müşteri hizmetine direk bağlan, numara aracılığı ile bağlan, iletişime geçmek için kullanılabilecek adresler, Vodafone Red’ e özel müşteri hizmeti, kurumsal çözümlemeler, Vodafone yanımda mobil uygulama ve hizmetleri iptal etmek hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Vodafone’un Müşteri Temsilcileri No’su

Kurumsal ile bireysel bir şekilde operatörden yararlanılmaktadır. 7/24 hizmet vermekte olan sistemde; Türk lirası kapsamında hat ve faturalılar için tarife değiştirme ve birçok yepyeni konuda bilgi sağlamaktadır. Abone ve aboneliği bulunmayan Vodafone müşteri hizmetinden diledikleri taktirde beklentilerinin üzerinde bir hizmet alabilir. Vodafone’un müşteri hizmetlerinden yararlanmak için;

*Abone olan müşterilerin tek yapması gerek 542’yi aramak,

*Vodafone abonesi olmayanlar için ise 0542 542 00 00 numarasını sorularını sorabiliyor,

*İntenet hizmetleri için(iş veya ev) soru sormak ve bu sorulara cevap almak adına 0850 542 0542 Vodafone müşteri temsilcilerinden öğrenebilir.

Vodafone Müşterileri Nasıl Daha Hızlı Bir Şekilde Müşteri Temsilcilerine Bağlanabilir

Çoğu Vodafone müşterisi, müşteri hizmetlerine ulaşamıyor. Uzun süre bekleyen bireyleri bir zaman sonra bezdirdiği için hızlı bir şekilde müşteri temsilcilerine nasıl bağlanılacağı merak edilmeye başlandı. Bütün işlemlerden ücretsiz bir şekilde yararlanmak ve bunu dakikalar içerisinde yapmak için, müşteri hizmetleri ile bağlantı kurmak adına kısa yolu izleyebilir;

*Öncelikle Vodafone’un “542” numarasını tuşlayıp aramak,

*Sonrasında 1’i tuşlayınız,

*Son olarak 0’ı tuşlayınız.

Böylece hızlı bir şekilde müşteri temsilcilerine bağlanabilirsiniz.

Vodefone Abonesi Olmayan Müşteri Temsilcilerine Bağlanabilir Mi?

Vodafone abonesi olmayanlar, müşteri temsilcilerine ulaşmak için “0542 5452 00 00” numarasını tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanabilir. Kısa yolla hızlı bir şekilde bağlantı kurmak isteyenler ise;

*Ana menüye gelince 1’e basın,

*Sonrasında 3’e basınız,

*Son olaraksa 5’i tuşlayınız ve böylece kısa sürede bağlantı kurun.

Vodafone Mobil Uygulaması; Vodafone Yanımda!

Vodafone müşteri temsilcilerine ulaşamadınız veya arayamadıysanız, mobil uygulama olan Vodafone yanımda adlı uygulamadan yararlanabilirsiniz. Uygulamanın içerisinde online işlem, dijital asistan ve TOBİ gibi bir çok konu bulunurken, bu konular hakkında çok kısa bir zamanda bildirim alabilirsiniz.

7000 Numarası ile Bağlantı Kurma

Vodafone müşteri temsilcilerinin numaralarından birisi “7000”dir. Lakin bu numaradan yapacağınız işlemler yalnızca;

*Aramakta olduğunuz numara için işlemler için 1’i tuşlayınız,

*Başka bir numara üzerinden yapacağınız işlem için 2’yi tuşlayın

Kendi numaranız ile yapabilecekleriniz;

*Ne kadar kullanımınızın kaldığını öğrenme,

*Kredi kartı aracılığı ile faturanızı ödeme,

*Yararlanabileceğiniz ek paket listesi,

*Tarifenizi değiştirmek,

*PUK kodunuzun ne olduğunu öğrenme,

Gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri temsilcileri ile bu numaradan iletişime geçilmemektedir.

Vodafone Müşteri Temsilcileri Tarafından Sunulan Kurumsal Çözüm ve Çözümler

Vodafone müşteri hizmetleri ile birçok kurumsal çözümden yararlanabilirsiniz. Neredeyse problem yaşadığınız bir çok konuya böylelikle çözüm getirebilirsiniz. Kurumsal çözüm listesi ise;

*Tarifeye ek paket uygulama,

*Eğer kararınızı verirseniz hattınızı iptal edebilirsiniz,

*Hat durumunun nasıl olduğunu sorgulayabilirsiniz,

*Kullanımınız ve faturalarınız hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

*Şirket yetkilisi atayabilirsiniz,

*Online bir şekilde selfservisten yararlanabilirsiniz,

*İş ortağım ile yurt dışı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Vodafone Net Servis Hizmetleri ve Müşteri Temsilcisi

Vodafone net müşterisi iseniz, vodafone netin özel hizmetlerinden yararlanabilir ve bireysel destekler alabilirsiniz. Desteklerin verilmesi ise kurumsal ve bireysel olarak iki ayrı kısma ayrılır. Bireysel müşteri için kampanya ve paketlerin içerikleri hakkında detaylı bilgiler alabilirler. Yapılması gereken ise;

*Cep lira işlemi,

*Tarifeler ile ilgili işlem,

*Ücretlendirmeler,

*SMS ayarları,

*PUK ve PIN kodu,

*Vodafone Net’e özel tarifeler,

*5G intenet ve çekim uyumluluğu,

*İntenet kullanımları hakkında detaylar.

Vodafone Net Telefon ve İntenet hizmetlerinin iptal işlemleri nasıl olur?

Vodafone Net’in telefon veya intenet hizmetini iptal etmek için aşağıda vereceğimiz yöntemlerden bir tanesi seçebilirsiniz.

*İptal etmek için verilecek gerekli belgeler ile Vodafone bayisine gitmek.

*e-Devlet aracılığı ile, intenet bankacılığına giriş yapmak ve Vodafone Net Abonelik Fesih Başvurusu hizmetini iptal talebinde bulunabilir.

*0216 556 31 77 veya 0216 556 31 77 numaralarından birine faks göndermek ve bu faksta iptal talebini belirtmek.

Vodafone İletişim Kanalları

Vodafone kullanıcılarının veya vodafone kullanıcısı olmak isteyenler, Vodafone’un sunmakta olduğu kampanyaları aşağıdaki linkleri kullanarak takibini yapabilir;

Vodafone Instagram,

Vodafone Facebook,

Vodafone Twitter,

Vodafone e-posta: musterihizmetleri@vodafone.com