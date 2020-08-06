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Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet

Vodafone yeni internet destek paketiyle, operatör kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. İnterneti biten kullanıcılara özel çıkarılan pakette, interneti biten kişilere 2 GB hediye internet imkanı sunuluyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe 20:18
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
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En çok tercih edilen telefon operatörlerinden birisi olan Vodafone, birbirinden avantajlı kampanyaları ile müşterilerini memnun ediyor. Günümüz dünyasında en önemli konulardan birisi olan intenet konusunda kullanıcılarına kolaylıklar sağlayan Vodafone, inteneti biten müşterilerini verdiği hediye GB’larla destekliyor.

Birçok paket ile müşterilerine birbirinden farklı avantajlar sunan Vodafone, yeni başlattığı kampanya ile birlikte 2 GB inteneti müşterilerine hediye ediyor.

Vodafone 2 GB intenet destek paketi özellikleri nelerdir?


Vodafone yeni paketini intenet destek paketi olarak açıkladı. İnteneti sürekli biten kullanıcılarına özel olarak yeni paket çıkaran Vodafone, inteneti biten kişilere anında 2 GB intenet desteği sağlayacak. Vodafone şubelerinden, 542 0 542 numarasından veya mobil uygulamadan erişilerek başvurulabilen paket kapsamında 2 GB intenet, inteneti biten kullanıcılara ücretsiz sunulmaktadır.

Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli olan 2 GB intenet paketi başka uygulamalarda kullanılamamaktadır. Ayrıca intenet destek paketine geçen kullanıcılara Yemeksepeti ve Kartalyuvası’nda %20 indirim hakkı sağlanmaktadır.

Vodafone’dan 2 GB intenet destek paketi nasıl alınır?

Vodafone Yanımda adlı mobil uygulama ile birlikte kolayca erişilebilen intenet destek paketi, diğer ek intenet paketlerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekmektedir. Ayda sadece 13 TL karşılığında tarifenize ek olarak alabileceğini intenet destek paketi sayesinde intenetinizin bitme sorunu artık ortadan kalkmaktadır.



Son Güncelleme: 06.08.2020 20:18
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