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Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?

Türkiye basınında yankı uyandıran Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 01:39
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
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En çok tercih edilen telefon operatörlerinden birisi olan Vodafone, birbirinden avantajlı kampanyaları ile müşterilerini memnun ediyor. Günümüz dünyasında en önemli konulardan birisi olan intenet konusunda kullanıcılarına kolaylıklar sağlayan Vodafone, inteneti biten müşterilerini verdiği hediye GB’larla destekliyor.

Birçok paket ile müşterilerine birbirinden farklı avantajlar sunan Vodafone, yeni başlattığı kampanya ile birlikte 2 GB inteneti müşterilerine hediye ediyor.

Vodafone 2 GB intenet destek paketi özellikleri nelerdir?


Vodafone yeni paketini intenet destek paketi olarak açıkladı. İnteneti sürekli biten kullanıcılarına özel olarak yeni paket çıkaran Vodafone, inteneti biten kişilere anında 2 GB intenet desteği sağlayacak. Vodafone şubelerinden, 542 0 542 numarasından veya mobil uygulamadan erişilerek başvurulabilen paket kapsamında 2 GB intenet, inteneti biten kullanıcılara ücretsiz sunulmaktadır.

Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli olan 2 GB intenet paketi başka uygulamalarda kullanılamamaktadır. Ayrıca intenet destek paketine geçen kullanıcılara Yemeksepeti ve Kartalyuvası’nda %20 indirim hakkı sağlanmaktadır.

Vodafone’dan 2 GB intenet destek paketi nasıl alınır?

Vodafone Yanımda adlı mobil uygulama ile birlikte kolayca erişilebilen intenet destek paketi, diğer ek intenet paketlerine göre uygun fiyatıyla dikkat çekmektedir. Ayda sadece 13 TL karşılığında tarifenize ek olarak alabileceğini intenet destek paketi sayesinde intenetinizin bitme sorunu artık ortadan kalkmaktadır.



Son Güncelleme: 19.08.2020 01:39
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