Vitamin ve mineral deposu hurmanın faydaları nelerdir ?

En çok Ramazan ayında tüketsek de her zaman ulaşabilir olduğumuz hurma, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı için oldukça faydalı bir yiyecek. Öyle ki suyu verildiği taktirde yıllarca yaşayabiliyor. Yaş hurma da besin değeri açısından bir o kadar önem taşıyor. Özellikle yaş hurmayı doğum yapan kişilerin enerjilerini kazanabilmeleri için tüketmelerinin yararlı olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar, karın kaslarının gücünü kazanmasında etkili olan yaş hurmanın kana hızlı bir biçimde karıştığı için kendini yorgun hisseden kişilerin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Düzenli yaş hurma tüketen kadınların doğum esnasında daha sağlıklı ve ağrısız bir doğum yaptıkları kanıtlandı. Ayrıca doğum sırasında veya doğumdan sonraki süreçte kanama artışının önüne geçerek olası tansiyon düşüklüğüne iyi geliyor.

Hurmanın saymakla bitmeyen faydaları arasında aç kanına yendiği taktirde bağırsaktaki parazitleri etkisiz hale getiriyor. Uzmanlar, eğer süt ile birlikte tüketililrse sindirimin daha kolay işlemesine ve doğum sancıları olan kadınlarda sancıları azaltmaya yardımcı olduğunu dile getiriyor.