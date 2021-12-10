Vitamin ve mineral deposu hurmanın faydaları nelerdir ?

En çok Ramazan ayında tüketsek de her zaman ulaşabilir olduğumuz hurma, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı için oldukça faydalı bir yiyecek. Öyle ki suyu verildiği taktirde yıllarca yaşayabiliyor. Yaş hurma da besin değeri açısından bir o kadar önem taşıyor. Özellikle yaş hurmayı doğum yapan kişilerin enerjilerini kazanabilmeleri için tüketmelerinin yararlı olduğu bildiriliyor.
Hurmanın saymakla bitmeyen faydaları arasında aç kanına yendiği taktirde bağırsaktaki parazitleri etkisiz hale getiriyor. Uzmanlar, eğer süt ile birlikte tüketililrse sindirimin daha kolay işlemesine ve doğum sancıları olan kadınlarda sancıları azaltmaya yardımcı olduğunu dile getiriyor.