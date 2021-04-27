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Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?

Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimini sağlayacak olan Viscoran A.Ş. sahibi merak ediliyor. Pek çok kişi, Viscoran ilaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında ve nerelidir? sorularını araştırıyor.

27 Nisan 2021 Salı 03:12
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
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Rus Covid-19 aşısı olan Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimini sağlayacak olan Viscoran ilaç şirketi merak ediliyor. Vatandaşlar Viscoran ilaç şirketi sahibini araştırırken aynı zamanda Viscoran hisseleri de araştırılmaya başlandı.

Viscoran ilaç sanayi sahibi kimdir?

Vicoran İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran bu görevi dışında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği, Terra İlaç ve Myfarma İlaç Yönetim Kruulu Başkanlığı görevlerini de üstlenmektedir.

Öztürk Oran kimdir?

1956 yılında Kars’ta dünyaya gelen Öztürk Oran Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda Banka Hukuku ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Bütçeleme ve Standart Maliyetli Uzmanlık programlarından mezun olmuştur.

1974 yılında Vakıflar Bankasında memur olarak işe başlayan Oran bu süre zarfında 3 yıl Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nde Dış Ticaret, İngilizce, Muhasebe ve Banka Yöneticiliği eğitimi alarak diploma sahibi olmuş ve bu alanda ilerlemiştir.

12 yıl Vakıflar Bankası, 16 yıl Faisal Finansla Katılım Bankası olmak üzere toplam 28 yıl banka sektöründe görev almıştır. 3004 yılında ortağı olduğu ilaç firması aracılığıyla yeni bir sektöre geçiş yapmıştır.  İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği, KAİ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlenmiştir.

Tüm bu görevlerine ek olarak 2015 yılından beri Vakıf Katılım Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 03:12
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