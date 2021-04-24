Virajı alamayan vinç ortalığı kana buladı! 4 ölü 4 yaralı...

Yayladağı’ndan Antakya'ya ilerleyen ve sürücü koltuğunda oturan şahsın isminin henüz bildirilmeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yükü bulunan vinç, Harbiye Mahallesi'ndeki virajdan dönemeyince karşı şeride yığıldı. Bu halde sürüklenen vinç, öncesinde bir ağaca daha sonrasında karşı taraftan ilerleyen ve park halinde olan 11 otomobile çarpmasının ardından durabildi.

Çevrede bulunanların ihbarından sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ambulans ekipleri gönderildi.

Kazada, 2 vatandaş olay anında 2 kişiyse götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan 4 vatandaşınsa şehirdeki hastanelerde tedavisine devam ediliyor.

Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Vincin freninin boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia ediliyor.

Diğer yandan olay anı, bir apartmanın ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, süratle gelen vincin virajı alamayarak devrilip karşı tarafa geçtiği, öncesinde ağaçlara sonrasında ise seyir ve park halinde duran otomobillere çarptığı gözlemlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kamyonetin devrilen vincin çarpması sonrasında saniye farkı ile kurtulduğu, arkasından gelen ticari taksiyeyse vincin çarpma anı bulunuyor.