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Virajı alamayan vinç ortalığı kana buladı! 4 ölü 4 yaralı...

Hatay'da freni boşalan ve sonrasında devrildiği söylenen vincin, karşı taraftan ilerleyen ve park halinde olan pek çok otomobile çarpması sonucunda 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 4 kişide yaralı olarak kurtuldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 23:35
Virajı alamayan vinç ortalığı kana buladı! 4 ölü 4 yaralı...
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Yayladağı’ndan Antakya'ya ilerleyen ve sürücü koltuğunda oturan şahsın isminin henüz bildirilmeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yükü bulunan vinç, Harbiye Mahallesi'ndeki virajdan dönemeyince karşı şeride yığıldı. Bu halde sürüklenen vinç, öncesinde bir ağaca daha sonrasında karşı taraftan ilerleyen ve park halinde olan 11 otomobile çarpmasının ardından durabildi.

Çevrede bulunanların ihbarından sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ambulans ekipleri gönderildi.

Kazada, 2 vatandaş olay anında 2 kişiyse götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı olarak kurtulan 4 vatandaşınsa şehirdeki hastanelerde tedavisine devam ediliyor.

Vincin freninin boşaldığı için sürücüsü tarafından durdurulamadığı iddia ediliyor.

Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diğer yandan olay anı, bir apartmanın ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, süratle gelen vincin virajı alamayarak devrilip karşı tarafa geçtiği, öncesinde ağaçlara sonrasında ise seyir ve park halinde duran otomobillere çarptığı gözlemlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kamyonetin devrilen vincin çarpması sonrasında saniye farkı ile kurtulduğu, arkasından gelen ticari taksiyeyse vincin çarpma anı bulunuyor.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 23:35
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VinçViraj4Yaşamını YitirdiPolisItfaiyeAntakyaKaza
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