Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?

Vinç operatörü nedir?

Operatör en genel tanımı ile bir kablo ya da el ile , makinayla döndürülmekte olan bir tamburadan oluşan kaldırma veya taşıma işini yapan cihazı kullanan kişilere denir.

Vinç operatörleri 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Aylık ortamala 3.860 TL maaş almaktadırlar. En düşük ücretle çalışan Vinç operatörü maaşı 2.826 TL olarak bilinmektedir. Maximum maaş alan Vinç operatörü ise 6.700 TL almaktadır. Bu maaşlar dikkatinizi çekmişse ve sizde Vinç operatörü olmak istiyorsanız İŞKUR Vinç operatörü iş ilanlarına bakabilirsiniz ilanlar için https://www.iskur.gov.tr/ adresine bakabilirsiniz.

Vinç operatörü olmak isteyenler hangi bölümden mezun olmalıdır?

Vinç operatörü olmak istiyorsanız asgari ilköğretimden mezun olmanız gerekmektedir.

Vinç operatörü ne iş yapmaktadır?

Vinç Operatörü, işletmede genel çalışma prensiplerinin doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanlarını etkili biçimde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine uygun olarak ve mesleğinin verimliliği ve kalite gereklerine uygun olmak koşuluyla şunları yapmaktadır;

1-Kablonun, vinç tamburasının ve vinç freninin iyi ve işler halde olup olmadığını kontrol etmek,

2-Kabloyu kasnak makaraları arasından geçirmek,

3-Gerekirse kablo bağlantılarına başka makaralar da koymak,

4-Kablonun ucuna, kaldırılacak eşyayı tespit etmek veya ettirmek,

5-Vincin makinesini çalıştırmak veya tambura sapını elle döndürerek eşyayı kaldırıp çekmek ve bu arada çekme süratini ayarlamak ve lüzumu halinde fren yapmak suretiyle yerine koymak,

5-Vinci diğer işçilerin işaretlerine göre çalıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Vinç operatörü mesleğinin ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ana grubuna dahil olan bir meslektir.

Vinç operatörü mesleğinin alt ana grubu nedir?

Sürücüler ve hareketli tesis operatörleri alt ana grubuna dahil olan bir meslek grubudur.

Vinç operatörü meslek grubu nedir?

Hareketli tesis operatörleri meslek grubuna dahildirler.

Vinç operatörü meslek birim grubu nedir?

Vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri meslek birim grubuna dahil bir meslek grubudur.

Vinç operatörü mesleğinin meslek kodu

Meslek kodları Türk meslekler sözlüğünde yer almaktadır. Vinç operatörü için bu kodları incelediğimizde ise meslek için özel olan meslek koduna erişebilmekteyiz. Diğer merak ettiğiniz meslekler içinde ayrıca sözlüğe bakabilirsiniz. Bahsettiğimiz meslek için meslek kodu 8343.13 olarak sözlükte belirlenmiştir.

Sizler için derlediğimiz haberde Vinç operatörü tanımı nedir, ne iş yapmaktadır, hangi meslek grubuna, ana gruba, alt ana gruba dahildir, mesleğe girmek için İŞKUR üzerinden ne yapmamız gerekmektedir sorularının yanıtlarını derledik.