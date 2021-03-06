Vinç operatörü, kamyonun üzerinden düşüp feci şekilde can verdi

Antalya Kemer İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkiinde bulunan eski bir kum ocağında makine parkı söküm ve taşıma işleri devam eden ocakta, kamyona parçalar yüklendikten sonra yüklerin üzerine çıkan 41 yaşındaki vinç operatörü Mehmet Arıcıoğlu bir anda dengesinin kaybederek demir parçalarının üzerine düştü.

Çevredeki vatandaşların hemen olay yerine koşmasıyla kamyon üzerinden indirilen vinç operatörü sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşların yardımıyla güvenli bir yere alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardın hastaneye kaldırılan vinç operatörü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyük bir ümitle kurtulmasını bekleyen yakınları acı haber ile yıkıldılar. Yaşanan acı olaydan sonra jandarma ekipleri kum ocağında inceleme başlattılar. Olay ile ilgili soruşturma açıldı.

