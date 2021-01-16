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Vicdansızlık! Zihinsel engelli genci kamyona bağlayıp yürüttüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli bir genci koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Yapılan bu vicdansızlık ise sosyal medyada paylaştılar.

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:24
Vicdansızlık! Zihinsel engelli genci kamyona bağlayıp yürüttüler
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde gerçekleşen olayda bir grup genç, engelli Ö.S. adlı gencin koluna kelepçe takarak çocuğu kamyonetin kasasına bağlayıp yürüttüler.

Kamyonetin hızına ayak uydurmaya çalışan genç hızlı hareketlerle adım atmak zorunda kaldı.

Bir süre sonra kamyonetin durmasıyla engelli genç kelepçelerden kurtuldu yaşanan o anlarda eğlenen genç grup o anları sosyal medyada paylaştı. 

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Ö.S.’yi kelepçe ile kamyonete bağlayarak yürüten gençlerin paylaşımını haberlerde göre baba Ş.S. emniyete giderek olayla alakası bulunan gençlerden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine polis ekipleri, engelli gence kelepçe takıp, kamyoneti hareket ettiren 6 kişiyi yakalayarak ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. 

Olay ile alakası bulunan E.K., G.K., S.Ç., H.Ç., Y.T. ve A.T. hakkında, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:24
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaVicdansızlık
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