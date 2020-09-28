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Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı

Bursa Karacabey’de çöp konteynerini boşaltmaya çalışan belediyenin çalışanlarından bir temizlik işçisine çarpan otomobil olay sonrası kayıplara karıştı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:48
Vicdansız sürücü temizlik işçisine çarpıp kaçtı
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İddialara göre Karabey Belediyesi’ne ait bir çöp kamyonu akşam saatlerinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan belediye görevlisi temizlik işçisi Metin Göbel’e otomobil çarparak kaçtı. Aracın Göbel’e vurmasıyla savrulan talihsiz adam ağır bir şekilde yaralandı.112 acil servisin aranmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan talihsiz işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı işçi en yakın hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin vücudunun belli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen ekipler çarpmanın etkisiyle plakası düşen aracı ve sahibini aramaya başladı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 09:48
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Anahtar Kelimeler:
KazaBelediye İşçisiBursa
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