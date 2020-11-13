Vicdansız anne böyle görüntülendi! 3 günlük bebeğini terk etti

Bu kadarı olmaz dedirten olay Samsun Çarşamba ilçesinde yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olayda yeni doğum yapmış bir anne daha 3 günlük olan bebeğini bir iş yerinin tuvaletinde bırakıp kaçtı. Bir sonra çalışanlar tuvallette ki kız bebeği fark etti ve durumu 112 sağlık personeline bildirdi. Bebeğin terk edildiği yere gelen sağlık personeli yaptıkları ilk muayenede durumu gayet iyi olan 3 günlük bebeği hastaneye kontrol amaçlı kaldırdı.

Bebeğin kimler tarafından bırakıldığını araştıran polis ekipleri güvenlik kameralarında ki tüm kayıtları inceledi ve talihsiz bebeğin annesi tarafından terk edildiğini belirledi. Annenin kimliğini tespit eden polis ekipleri harekete geçti ve anneyi evinde göz altına aldı

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde 'Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım' dediği öğrenildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan talihsiz bebek ise şu anda hastanede gözlem altında tutuluyor.