Vicdansız Anne 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu nehre attı!

Bağdat şehrinde yaşanan olayda, eşinden ayrılan bir kadın bir tanesi 1 ve bir tane 3 yaşında olan çocuklarını el- Eimme köprüsünden Dicle Nehri’ ne attı. Kadının yaptığı kan donduran eylemin ardından bölgeye akın etmekte olan kolluk kuvvetleri cani kadını gözaltına aldı. 1 ile 3 yaşındaki çocukların atıldıkları nehirden kurtarılabilmesi için bütün herkes yardıma koştu ama maalesef iki çocuğun cansız bedeni nehirden çıktı.

KAN DONDURAN İFADELER!

Gözaltına alınmasının üzerine sorgulam işlemleri başlayan kadın, 3 ay öncesinde eşi ile geçinemedikleri için evliliklerini bitirdiklerini ve çocukların velayetinin babasına verildiğini söyledi. Velayetin babada olması nedeniyle çocuklarını her zaman göremediğini söyleyen kadın “Babalarıda benim gibi hissetsin diye yaptım” dedi. Kadının olayı gerçekleştiği zamanda kayıtta olan güvenlik kameraları ise şoke eden olayı görselleştirdi.