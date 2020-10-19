İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Vicdansız Anne 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu nehre attı!

İran'ın başkenti Bağdat' da yaşanan olay adeta tüyler ürpertti. Kamera görüntülerine de yakalanmakta olan bir kadın 1 ile 3 yaşındaki çocuğunu köprüden nehre bıraktı. Ardından yürütülen soruşturmada yakalandığında ise kan donduran ifadeler kullandı. İşte detaylar ...

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:26
Vicdansız Anne 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu nehre attı!
Takip Et:

Bağdat şehrinde yaşanan olayda, eşinden ayrılan bir kadın bir tanesi 1 ve bir tane 3 yaşında olan çocuklarını el- Eimme köprüsünden Dicle Nehri’ ne attı. Kadının yaptığı kan donduran eylemin ardından bölgeye akın etmekte olan kolluk kuvvetleri cani kadını gözaltına aldı. 1 ile 3 yaşındaki çocukların atıldıkları nehirden kurtarılabilmesi için bütün herkes yardıma koştu ama maalesef iki çocuğun cansız bedeni nehirden çıktı.

KAN DONDURAN İFADELER!


 

Gözaltına alınmasının üzerine sorgulam işlemleri başlayan kadın, 3 ay öncesinde eşi ile geçinemedikleri için evliliklerini bitirdiklerini ve çocukların velayetinin babasına verildiğini söyledi. Velayetin babada olması nedeniyle çocuklarını her zaman göremediğini söyleyen kadın “Babalarıda benim gibi hissetsin diye yaptım” dedi. Kadının olayı gerçekleştiği zamanda kayıtta olan güvenlik kameraları ise şoke eden olayı görselleştirdi.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vicdansız Anne Görenleri şok EttiCani Anne Iki çocuğunu öldürdüCani Anne HaberiCani Annenin Ifadesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis camı kırıp hayat kurtardı
Polis camı kırıp hayat kurtardı
Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı
Balıkçıların mavi ışık oyunu zabıtaya takıldı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Malatya'da feci olay! Kayalıklardan düşen avcı feci şekilde can verdi!
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Komşular duvar yüzünden çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Halit neden yok, öldü mü? Talat Bulut diziden neden ayrıldı?
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah karakterini kim canlandırıyor? Buğra Gülsoy kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Gerçek adı ne? Ali Gözüşirin oynadığı diziler
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Gerçek adı ne? Baki Davrak oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat doğum tarihi
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde İlteber Şelemzar Emiri karakterini Taner Turan canlandırıyor
Çukur İskender karakterini kim canlandırıyor? Eser Karabil biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Arık Böke Erdenet Çukur dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Barış Arduç yok mu, neden veda etti?
Zümrüdüanka Nisa Özgüç'e ne oldu, öldü mü, neden yok? Itır Esen diziden neden ayrıldı?
2020 Survivor Türkiye Ünlüler Yarışmacısı Uğur Pektaş Kimdir?
Netflix'in yerli yapımı Atiye'nin kаmеrа arkası görüntüleri yayınlandı!
Mucize Doktor Nazlı ölecek mi? Nazlı’ya Korona virüsünden mi bulaştı?
Arka Sokaklar Tunç vuruldu mu, öldü mü? Kerimhan Duman yeni bölümde var mı, diziden ayrıldı mı?
İstanbul senin.org yarışması nasıl oy kullanılır? İBB Taksim Meydanı tasarım yarışması oy kullan
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterine İlker Kızmaz hayat veriyor
Yasak Elma Halit Argun ve Kerim diziden neden ayrıldı, neden yoklar? Yasak Elma Halit Argun ve Kerim geri gelir mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
Öğretmen dizisi final mi yapacak?
Diş teli takan hastaneler ve diş teli fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.