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Vicdansız abi engelli kardeşini bıçakladı!

Bursa'da yaşanan üzücü olayda Fikret U.isimli kişi tartışma yaşadığı engelli kardeşini bıçaklayarak yaraladı. Vicdansız abi daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sigara içti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:50
Vicdansız abi engelli kardeşini bıçakladı!
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Üzücü olay bugün Bursa'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Bursa Osmangazi ilçesinde aynı evde yaşayan 53 yaşındaki Fikret U. ve engelli kardeşi 42 yaşındaki Mesut U. ile aralarında tartışma çıktı.

Engelli kardeşini bıçakla yaraladı

Tartışma sonrasında Fikret U. sinirlendi ve engelli kardeşini darp etti. Vicdansız abi arbede sırasında engelli kardeşini iki yerinden bıçakla yaraladı.

Gürültüyü duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Eve kısa süre içinde gelen ekipler yaralanan bedensel engelli Mesut U.'yu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.Bu esnada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Gözaltına alınan Fikret U., polisler tarafından İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:50
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Vicdansız AbiEngelli Kardeşini Bıçakladı
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