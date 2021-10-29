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Veteriner hekim 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Veteriner hekim mesleği ile ilgili sorularınızın yanıtlarını siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik...

29 Ekim 2021 Cuma 10:19
Veteriner hekim 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Veteriner hekim mesleğinde ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Veteriner hekim mesleğinde iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Veteriner hekim mesleğinde tanımı nasıl yapılır?

Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis eden, gerekli tedavi ve ameliyatlarını yapan kişidir.

Veteriner hekim 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Veteriner hekim  mesleğinde olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 9.500 TL olarak ifade edilebilir. Veteriner hekim mesleğinde olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 14.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Veteriner hekim mesleğinde olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Veteriner hekim   mesleğinde  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Veteriner hekim çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Veteriner hekim  mesleğinde  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi lisanstan mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. Lisanstan  mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Veteriner hekim mesleğinde ne iş yapmaktadır?

Veteriner hekim mesleğinde olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Hasta hayvanları muayene ederek, hastalığa teşhis koymak, hastalığın mahiyetine göre ilaçla tedavi ya da ameliyat yapmak,
  2. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını belirli zamanlarda muayene ederek salgın hastalıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak,
  3.  Hayvanlara aşı yapmak, hayvan doğumlarına yardım etmek,
  4. Üreticilere hayvan hastalıkları konusunda ve gelişmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,
  5.  Hayvan ıslahı ve cins geliştirme çalışmaları yapmak,
  6.  İnsan sağlığını etkileyen salgın hastalıkları önleyecek her türlü tıbbi çalışmalar yaparak gerekli tedbirleri almak,
  7.  Suni tohumlama çalışmalarını organize etmek,
  8. Hayvan hastalıkları konusunda gelişmeleri takip etmek
  9.  Araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Veteriner hekim mesleğinde  meslek ana grubu nedir

Profesyonel meslek mensupları dahil olarak çalışmaktadırlar.

Veteriner hekim  mesleğinde meslek alt ana grubu nedir?

Sağlık ile ilgili profesyonel meslek nensupları mensuplardır.

Veteriner hekim  mesleğinde  meslek grubu nedir?

Veterinerlere dahil olarak çalışırlar.

Veteriner hekim mesleğinde  meslek birim grubu nedir?

Veterinerler  birimindedirler.

Veteriner hekim mesleğinde meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Veteriner hekim mesleğinde meslek kodunu bulduk, ilgili kod 2250.01 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Veteriner hekim mesleğinde olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Veteriner hekim  mesleğinde olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 

 


Son Güncelleme: 29.10.2021 10:19
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Anahtar Kelimeler:
IşkuriMaaşVeterinerhekim
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