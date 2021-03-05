Vergi indirimi ile malulen erken emeklilik şartları nelerdir?

Malulen emeklilik nedir?

Malulen emeklilik çoğunlukla zamanından önce emekli olmak isteyen vatandaşlar için emekli türü arasında yer almaktadır. Malulen emekli olmak isteyen vatandaşlar sigorta kurumlarına başvurmaları gerekmektedir. Kurumların yönlendireceği sağlık heyet raporu almaları gerekir. Çalışma gücü belli olan oranda yitirdikleri raporla beyan etmeleri ve en az 10 yıllık sigorta süreleri olması gerekmektedir.

Vergi indirimi ile emeklilik nedir?

Malulen emeklilik ve vergi indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar için emeklilik şartları farklıdır. Vergi indirimi için başvurulması gereken yerlerden ilki vergi daireleridir. Vergi dairelerine başvuruda bulunan kişiler sağlık raporu almaktadır.

Malulen emeklilik sağlık raporu şartı

Sağlık heyet raporuna göre %80 üzeri engel durumu olan kişiler birinci sırada yer alır ve erken emekli olabilir %60 veya %79 engel durumuna göre ikinci derecede engelli sayılır ve erken emekli olabilir %40 veya %59 arasında engeli olan birey üçüncü derecede engelli sayılır ve erken emekli olabilir.

Malulen emeklilik şartları nelerdir?

için öncelikle belirlenen oranda fiziksel ve ruhsal olarak çalışma yetisini kaybetmiş olmak gerekmektedir. Çalışamama durumu ise sağlık raporu ile kanıtlanmalıdır. Vatandaşın sahip olduğu hastalığa göre şartlarda değişiklik sağlanmaktadır.

Emeklilik şartlarına uygun olan vatandaşlar emekli olabilirler. Malulen emekli şartı için gerekli olan koşullar;

4A, 4B ve 4C sigorta kollarında sigortalı olarak en az 10 yıl çalışmış olunması gerekmektedir.

10 yıllık sigortalılık süresinde en az 1800 prim günü ödemesi bulunması gerekmektedir.

4A Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında hizmet veren sigortalıların işten ayrılmış olması gerekmektedir.

4B Bağ kur kapsamında çalışmış olan kişilerin faaliyetlerine son vermiş olmaları ve geçmişe yönelik prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

4C kapsamında çalışan kişilerin malulen emekli olmak için görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir.

Vergi indirimi emeklilik şartı için öncelikle;

Sigortalı olarak çalışması gerekmektedir.

En az %40 oranında engelli olduğunu hastanelerden temin etmesi

Vergi daireleri ve vergi muafiyeti hak kazanmış olması gerekir

Vergi indiriminden kimler yararlanabilir;



Ayrıca kanser hastaları malulen emeklilik hakkına sahip olur ve kanser teşhisi konulan tarihten sonraki 18 ay süre içinde emekli maaşlarını almaya başlayabilirler. Kanser hastaları avantajlı grupta yer almaktadır. Emeklilik fırsatı sunan devlet hastalık derecesine göre prim ödeme veya sigorta süresi koşullarını sağlamaktadır.

Vergi indiriminden yararlanarak emekli olmak isteyen vatandaşlar;

Faaliyet gösterdikleri alanlarda gelir vergisi mükellefi olanlar,

Finans ve bankacılık sektörlerinde çalışan kişiler,

Sigorta şirketleri,

Yatırım fonları hariç emekli olanlar vergi indiriminden yararlanmaktadır.

Vergi indirimi sorgulama ekranı

Vergi indirimini sorgulama işlemi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığını sitesi üzerinden sorgulanıyor. Vergi indirimi sorgulama ekranı için

tıklayarak işlemlerinizi halledebilirsiniz.