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Veliefendi değil Bursa caddeleri

Bursa’da öğle saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu vakitlerde caddede çok şaşırtan bir olay oldu. Hipodromu aratmayan görüntülerde birçok at yolda yarışırcasına koştu cadde ortasında koşan atları gören sürücüler önce çok şaşırdı sonra koşan atları video kaydına aldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 13:56
Veliefendi değil Bursa caddeleri
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Bursa’da öğle saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu vakitlerde caddede çok şaşırtan bir olay oldu. Hipodromu aratmayan görüntülerde birçok at yolda yarışırcasına koştu cadde ortasında koşan atları gören sürücüler önce çok şaşırdı sonra koşan atları video kaydına 


Bursa Yıldırım’da yaşanan olayda Yeşillik alanda bulunan 4 tane at bir anda caddeye atlayarak dörtnala koşmaya başladı. Hipodromda yarışır gibi koşan atları gören sürücüler biranda şaşırdılar. Araçlarını kenara alan ve koşan atları cep telefonları ile kaydeden sürücüler atları büyük bir ilgiyle izlediler. Çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla görüntüler binlerce kişiler ulaşırken insanlar görüntüleri hayranlıkla izleyerekbinlerce beğeni bıraktı.



Son Güncelleme: 07.10.2020 13:56
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BursaBaşı Boş Atlar
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