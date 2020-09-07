Vekaletname ne işe yarar? Vekaletname kim tarafından verilir?

Vekaletname işlemleri çoğu alanda yapacağımız işlemlerde karşımıza çıkmaktadır. Vekaletname belgesi yetkilendirdiğiniz bir kişinin sizin adınıza işlem yapmasını sağlar. Öneğin alım ve satım işlemlerinde bir bireye verdiğiniz yetkileri, hukuki işlemlerde avukatlara vereceğiniz yetkileri bu belge ile resmileştirebilirsiniz. Vekaletname işlemleri yapılmayan avukat ise sizin hakkınızda herhangi bir savunma veya temsil etmesi söz konusu değil yani hakkınızda herhangi bir işlem yapamaz. Aynı şekilde vekaletname belgesi ile onaylamadığınız birey alım ve satım işlemlerinde adınıza dair herhangi bir işlem yapamaz. Vekaletname hayatımızın çoğu alanında karşımıza çıkmakla beraber pek çok çeşitleri bulunmakta:

*Temyiz ve tanıma adına vekaletname,

*Boşanma davasını onaylamak için vekaletname,

*Tapu ve kadastro için gereken vekaletname,

* İntikal ve kalıtım işlemleri için vekaletname,

*Gayrimenkul alım ve satım için vekaletname,

* Firmalara yetki vermek için vekaletname,

*İpotek kurma adına yetki vermek için vekaletname,

*Şirketler adına verilecek hisse için vekaletname,

*Boşanma davasını onaylama adına vekaletname,

*Satış vaadinde bulunabilmek için vekaletname,

*Genel vekaletname.

Başka herhangi bir vekaletname çeşidi yoktur.

Vekaletname Almak:

Öncelikle vekaletname verilir, vekaletname Noter aracılığı ile bireye verilir. Noter kapsamı dışında olan vekaletnamelerin bir geçerliliği yoktur. Vekaleti alacak ve vekaleti verecek olan kişilerin bütün kimlik bilgileri Noter tarafından alınır, sonrasında ise vekaletname işlemlerinin nedenlerinin neler olduğu sorulur verilen bilgilere göre vekaletname türü belirlenir, vekaletnamenin nedenleri birer birer vekaletname belgesinin içinde yar alır, vekaletname veren kişi tarafından gerekli sözleşme imzalatılır ve kopyalar Noter tarafından alınır, orijinal belgeler ise bireylere verilir.

Vekaletname için Gerekli Belgeler:

Vekalet için birden fazla belge bulunur. Öncelikle kimlik veya pasaportları vekalet veren ile alan bireylerden alınır. Kimlik veya herhangi bir kimlik niteliği taşımayan herhangi bir belge ile işlem yapılması imkansızdır. Kimlik belgeleri tamamsa sırada 6 ay içinde çekilmiş 2 adet farklı vesikalık fotoğraflar yine vekaletname içinde yer alır.

Vekaletname İşlemleri İçin Verilen Ücretler:

Vekaletname ücretsiz değildir. Bunun için belirli bir fiyat verilmelidir. Ücretler yine Noter tarafından alınmaktadır. Her vekalet türü için biçilen farklı fiyatlandırmaları vardır:

*Avukat için verilen vekaletname ücreti: 90. 50 Türk lirası ve 120 Türk Lirası arasında,

*Muhasebe için verilen vekaletname ücret: 120 Türk Lirası ve 150 Türk Lirası arasında,

*Vasıta alım veya satım için verilen vekaletname ücreti: 90. 50 Türk Lirası ile 120 Türk Lirası,

*Genel vekaletname: 200 Türk Lirası, 250 Türk Lirası,

*Tapu için verilen vekaletname: 122. 07 Türk Lirası