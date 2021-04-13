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Vekaletname iptali nasıl yapılır? Azilname dilekçe örneği ve ücreti

Vekaletnamenin iptal edilme işlemine azilname denilmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen Azilname dilekçe örneği ile vekaletin nasıl iptal edilebileceğinin detaylarını sizler için hazırladık. İşte detaylar...

13 Nisan 2021 Salı 13:56
Vekaletname iptali nasıl yapılır? Azilname dilekçe örneği ve ücreti
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Vekaletnamenin iptal edilme işlemine azilname denilmektedir. Peki azilname işlemi nasıl gerçeleştirilemktedir, hangi aşamalardan geçmektedir? Pek çok kişinin merak ettiği Azilname dilekçe öneği ile vekaletin nasıl iptal edilebileceğinin ayrıntılarını sizler için hazırladık. İşte detaylar...

Öncelikle vekalet iptali için notere başvuru yapılmalıdır. Ardından hazırlanan vekaletin iptali için noter azilnameyi hazırlar. Azilname sonunda ise vekaletname iptal edilmiş olur. Vekalet iptal işlemi gerçekleştirildikten sonra herhangi bir işlem gerekmez.

Ayrıca notere vekalet ücreti ödemesi yapacağınızı unutmayın.

Vekalet iptali (Azilname) nasıl yapılır?

Öncelikle vekaletname iptali için notere başvuru yapmalısınız. Vekaletnamenın düzenlendiği notere gitmeniz işinizi daha kolay hale getirecektir.Noterden azilname yada vekalet iptal belgesi alınarak doldurulur.Notere belge için ücret ödenir.

Azilname (Vekalet iptali) için gerekli belgeler

Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

İki adet vesikalık fotoğraf

Vekaletnamenin hazırlanmış olduğu noterin adı, vekaletname tarihi ve numarası

Vekaletname

Vekilin isim ve soyismi

Vekil tayin edecek olannın kimlik fotokopisi

Azilname ücreti 

2021 yılı itibariyle noter avukata vekaletname verme ücreti 192,00 TL’dir. Vekalet İptali için Azilname ücreti 200 TL ile 300 TL civarı arasındadır.Tam net tutarı notere gittiğinizde azilname dilekçenizi doldurup ödeme kısmına giderek öğrenebilirsiniz.

Azilname dilekçe öneği

……..

NOTERLİĞİ’NE;

AZİLNAME

AZİL EDENİN ADI SOYAD TC KİMLİK NUMARASI          :

ADRESİ                                                 :

AZİL EDİLEN  ADI SOYADI TC KİMLİK NUMARASI                                     :

AZİL EDİLENİN ADRESİ             

 :

…xxx…..Noterliği’nin ……/…/2021 tarih, …xxx… yevmiye no’lu vekaletnamesiyle size vermiş olduğumuz yetkilerden bugünden itibaren sizi azlediyoruz.

Bundan sonra vermiş olduğumuz vekaletnameye ile adımıza herhangi bir yetkinizin bulunmadığını bildiririm.

Sayın Noter, Bundan sonra söz konusu vekaletname ile adımıza herhangi bir yetkisinin bulunmadığının Azil Edilene bildirilmesini ;

Bu azilnamenin bir öneğinin muhataba ile tebliğini bir nüshasının elinizde saklanmasını, diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. 14/10/2021

AZLEDEN

İSİM SOYİSİM

 



Son Güncelleme: 13.04.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
AzilnameVekalet
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