Vedat Milor'dan yeni bir tartışma: Tarhana mı, mercimek mi?

Ünlü gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir süre önce menemen ile ilgili başlattığı tartışma ile gündem olmuş ve uzun süre bu tartışma konuşulmuştu. Vedat Millor yine ilginç bir anket paylaşarak; uluslararası bir çorba yarışmasına iki seçenek arasından birini göndermek gerekirse Tarhana mı? Mercimek mi? Gönderilmeli diye sorarak yeni bir tartışma başlattı.

Vedat Milor yaptığı paylaşımla alakalı olarak her yaptığı anket ile birlikte yapılan yorumlarda da kalitenin arttığını söyleyerek menemen anketinde bir tarafın yüzde 1 kazandığında diğer tarafın yüzde 1 kaybetmiş olduğunu söyledi.

MENEMEN TARTIŞMASI

Öte yandan Vedat Milor 2018 yılında menemen ile başlattığı anketinde oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur demişti. Bu konu ile ilgili Vedat Milor bir gazetede yazdığı köşesinde bu konuya geniş çaplı değinmişti.

