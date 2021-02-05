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Vedat Milor'dan yeni bir tartışma: Tarhana mı, mercimek mi?

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından, "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışması ile gündem olan Vedat Milor, bu sefer ilginç bir tartışma başladı .Sosyal medya hesabından "tarhana mı, mercimek mi?" diye sordu.

05 Şubat 2021 Cuma 22:59
Vedat Milor'dan yeni bir tartışma: Tarhana mı, mercimek mi?
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Ünlü gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir süre önce menemen ile ilgili başlattığı tartışma ile gündem olmuş ve uzun süre bu tartışma konuşulmuştu. Vedat Millor yine ilginç bir anket paylaşarak; uluslararası bir çorba yarışmasına iki seçenek arasından birini göndermek gerekirse Tarhana mı? Mercimek mi? Gönderilmeli diye sorarak yeni bir tartışma başlattı.

Vedat Milor yaptığı paylaşımla alakalı olarak her yaptığı anket ile birlikte yapılan yorumlarda da kalitenin arttığını söyleyerek menemen anketinde bir tarafın yüzde 1 kazandığında diğer tarafın yüzde 1 kaybetmiş olduğunu söyledi.

MENEMEN TARTIŞMASI 

Öte yandan Vedat Milor 2018 yılında menemen ile başlattığı anketinde oy kullananların %50,6’sı soğanlı, %49,4’ü soğansız olur demişti. Bu konu ile ilgili Vedat Milor bir gazetede yazdığı köşesinde bu konuya geniş çaplı değinmişti.



Son Güncelleme: 05.02.2021 22:59
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Vedat MillorAnket
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