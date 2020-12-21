Vatandaşların talebiyle yaptırılan tuvaletin, İBB tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu!

Vatandaşlar Tarafından Yaptırılan Tuvaletin İBB Tarafından Aniden Kaldırıldı!

Vatandaşların talep etmelerinin ardından Pendik’te yapılan tuvalet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından biranda yetkililer tarafından kaldırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Pendik Belediyesinin yapıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tuvaleti kaldırmasından dolayı İBB’nin vatandaş hizmet almasın diye kaldırılıyor diye ifadeler kullandı.

Pendik Belediyesi tarafından yaptırılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından tuvaletin ana yolda olmasından dolayı kaldırıldığını açıkladı.

Sabah saatlerinde seyyar tuvaletin bulunduğu yere gelen İBB’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Gösterilen tepkilere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuvaleti kaldırdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Arslan Uludoğan, 1993 yılından beri burada yaşadığını, burada işe giderken ve dönerken tuvalet ihtiyaçlarını esnaflarda veya kahvelerde tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Pendik Belediyesi Başkanının buraya bir tuvalet kurduğunu ve geçen akşam bu tuvaletin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını söyledi. Bunun yapılmasının nedeni için de vatandaşın hizmet almasının engellenmesi için yapıldığını vurguladı.

Bölgede yaşayan vatandaşların hepsinin tepkileri aynı şekilde. Burada olan esnafların tuvaletleri bulunmadığı için sıkıntı yaşadıkları yüzünden seyyar tuvaletin iyi bir şey olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti kaldırdığını herkes belirtti.

Bir diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri röportaj veren vatandaşlara tepki gösterdiler.