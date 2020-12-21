İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2021'de yeni bir dalgalanmaya neden olabilir!
Son Dakika
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi uyardı!...
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Son Dakika
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter...

Vatandaşların talebiyle yaptırılan tuvaletin, İBB tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu!

Pendikte bulunan seyyar tuvalet neden kaldırıldı? Pendikte yaptırılan seyyar tuvaleti İStanbul Büyükşehir Belediyesi neden kaldırdı? Pendikte bir çok vatandaşın işine yarayan seyyar tuvaletin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hangi sebeple kaldırıldığı araştırılıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:34
Vatandaşların talebiyle yaptırılan tuvaletin, İBB tarafından kaldırılması tepkilere neden oldu!
Takip Et:

Vatandaşlar Tarafından Yaptırılan Tuvaletin İBB Tarafından Aniden Kaldırıldı!

Vatandaşların talep etmelerinin ardından Pendik’te yapılan tuvalet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından biranda yetkililer tarafından kaldırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Pendik Belediyesinin yapıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tuvaleti kaldırmasından dolayı İBB’nin vatandaş hizmet almasın diye kaldırılıyor diye ifadeler kullandı.

Pendik Belediyesi tarafından yaptırılan tuvalet, İBB yetkilileri tarafından tuvaletin ana yolda olmasından dolayı kaldırıldığını açıkladı.

Sabah saatlerinde seyyar tuvaletin bulunduğu yere gelen İBB’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Gösterilen tepkilere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tuvaleti kaldırdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Arslan Uludoğan, 1993 yılından beri burada yaşadığını, burada işe giderken ve dönerken tuvalet ihtiyaçlarını  esnaflarda veya kahvelerde tuvalet ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Pendik Belediyesi Başkanının buraya bir tuvalet kurduğunu ve geçen akşam bu tuvaletin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırıldığını söyledi. Bunun yapılmasının nedeni için de vatandaşın hizmet almasının engellenmesi için yapıldığını vurguladı.

Bölgede yaşayan vatandaşların hepsinin tepkileri aynı şekilde. Burada olan esnafların tuvaletleri bulunmadığı için sıkıntı yaşadıkları yüzünden seyyar tuvaletin iyi bir şey olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti kaldırdığını herkes belirtti.

Bir diğer yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri röportaj veren vatandaşlara tepki gösterdiler.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pendik Seyyar TuvaletPendik Belediyesiİstanbul Büyük Şehir BelediyesiHizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Gümüşhane'de kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!
Sivas'ta, jeotermal enerjiden kış soğuğunda domates üretilecek!
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!
Ses yapan komşusunu uyarmaya giden vatandaş silahla vuruldu!
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Büyük buluşmaya az kaldı! Jüpiter ve Satürn, uzun yıllar sonra tekrar kavuşuyor
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da sakak ortasında vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra kendi kafasına sıktı
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kendini vurdu

Popüler Haberler

İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri
1200 ATT ve 1200 ambulans şoförü alınacak!
SGK harekete geçti Covid-19'da meslek hastalığı kabul edildi
21 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Savaşçı ne zaman başlayacak? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen filmleri nelerdir?
120 ay vadeli 100 bin TL’lik konut kredisi taksitleri ne kadar? Konut kredisi faiz oranları ve taksit hesaplama
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 kadrosunda yer alacak isimler belli oldu
Milli Eğitim'den öğrencilere ücretsiz tablet desteği! MEB ücretsiz tablet başvurular nasıl yapılacak?
Sol Yanım dizisi ekranlara veda mı ediyor?
Boşanmada ev paylaşımı nasıl olur, oturulan ev kime kalır?
Hatmi çiçeğinin faydaları nedir? Hatmi çiçeği çayı yapılışı ve faydaları
2019 KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019 ÖSYM Kamu Personeli Seçme sınavı tarihleri
Edis ifşası gerçek mi? Edis'den o video için açıklama geldi!
Yayalara yol vermeme cezası ne kadardır, nedir, kaç paradır?
B117 virüsü nedir? Hangi ülkelerde görüldü?
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.