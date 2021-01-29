İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Vatandaşları dolandırdı! Yakayı ele verince 1 milyon rüşvet teklif etti

Bir çok vatandaşın kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirip dolandıran şahıs, doğum günü partisine yapılan baskında yakayı ele verdi. Kurtulmak için baskın yapan polislere 1 milyon rüşvet teklif etti.

29 Ocak 2021 Cuma 23:55
Vatandaşları dolandırdı! Yakayı ele verince 1 milyon rüşvet teklif etti
Takip Et:

Bir çok vatandaşı kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirerek dolandıran zanlı Kocaeli Darıca'da yakayı ele verdi.

Kocaeli Darıca polis ekipleri bir çok vatandaşın kredi kartı ve hesap numarası gibi özel bilgilerin ele geçirip milyonlarca lira vurgun yapan şahısların peşine düştü. Gerekli takip ve incelemeler yapan ekipler dolandırılarca O.K isimli kişiyi tespit etti ve teknik takibe başladı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonunda dolandırıcını Kocaeli Darıca'da lüks bir villada kaldığı belirlendi ve yakalanması için düğmeye basıldı.

SERBEST BIRAKILMASI İÇİN RÜŞVET TEKLİF ETTİ.

Villayı basan polis içeride eğlence partisinin yapıldığını belirledi. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve doğum günü partisi düzenleyen kişilere kimlik kontrolü yapan polis O.K isimli kişinin kendisinin S.A ismi ile tanıttığını belirledi. Tüm bunların yanında yanlış bilgi veren O.K serbest bırakılması için polise 1 milyon lira rüşvet teklif etti.

31 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen O.K'nın suç dosyası kabarık çıktı ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 23:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RüşvetDolandırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Bursa kara yolunda zincirleme trafik kazası
Ankara Bursa kara yolunda zincirleme trafik kazası
3 ay önce avukat çıkan genç kadın bir anda ortadan kayboldu
3 ay önce avukat çıkan genç kadın bir anda ortadan kayboldu
Dönerci çalışanlarının tartışmasının sonu kanlı bitti
Dönerci çalışanlarının tartışmasının sonu kanlı bitti
29 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayılarında ki dalgalanmalar devam ediyor
29 Ocak vaka tablosu açıklandı! Vaka sayılarında ki dalgalanmalar devam ediyor
MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı
MEB özür grubu atama sonuçlarını açıkladı
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü
Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Ayşe Hoca diziden ayrıldı mı? Meriç Aral diziden neden ayrıldı, geri döner mi?
Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?
Erzincan Depremi hangi yılda, ne zaman oldu? Erzincan Depremi kaç şiddetinde oldu, kaç kişi öldü?
Olağan Şüpheliler dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? Xiaomi MIUI 12.5 güncelleme çıkış tarihi açıklandı!
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
PTT Ayçiçek yağı kaç litre olacak? PTT ucuz ayçiçek yağı fiyatı ve satış tarihi
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Star TV Menajerimi Ara bu haftaki konuk oyuncu Serdar Ortaç!
Netflix Türkiye Şubat 2021 ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu
Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Recep İvedik 6 yayın tarihi
Emekli vatandaşa müjde! 3 maaş birden alabilirsiniz
Rent A Car araba kiralama şartları nelerdir? Araç kiralamada ehliyet süresi şartı ne kadardır?
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
ŞOK market bayilik veriyor mu? Şok market nasıl açılır, bayilik şartları ne?
CHP’den istifa eden üç milletvekili kim, neden istifa ettiler?
Payitaht Abdülhamid Naime kimdir? Gerçek adı nedir? Duygu Gürcan hakkında bilgiler
Asker kaçakları sigortalı işe girip çalışabilir mi?
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?
İş güvenliği devlet desteklerinden yararlanma şartları nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.