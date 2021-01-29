Vatandaşları dolandırdı! Yakayı ele verince 1 milyon rüşvet teklif etti

Bir çok vatandaşı kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirerek dolandıran zanlı Kocaeli Darıca'da yakayı ele verdi.

Kocaeli Darıca polis ekipleri bir çok vatandaşın kredi kartı ve hesap numarası gibi özel bilgilerin ele geçirip milyonlarca lira vurgun yapan şahısların peşine düştü. Gerekli takip ve incelemeler yapan ekipler dolandırılarca O.K isimli kişiyi tespit etti ve teknik takibe başladı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonunda dolandırıcını Kocaeli Darıca'da lüks bir villada kaldığı belirlendi ve yakalanması için düğmeye basıldı.

SERBEST BIRAKILMASI İÇİN RÜŞVET TEKLİF ETTİ.

Villayı basan polis içeride eğlence partisinin yapıldığını belirledi. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan ve doğum günü partisi düzenleyen kişilere kimlik kontrolü yapan polis O.K isimli kişinin kendisinin S.A ismi ile tanıttığını belirledi. Tüm bunların yanında yanlış bilgi veren O.K serbest bırakılması için polise 1 milyon lira rüşvet teklif etti.

31 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen O.K'nın suç dosyası kabarık çıktı ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen O.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.