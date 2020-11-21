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Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı

Kayseri'de vatandaşların bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını yanlış anlayınca kimse dışarı çıkmadı ve meydanlar boş kaldı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:55
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
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Salgın sürecince artan vakalar ile birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının tarihi yanlış anlaşılmasıyla vatandaşlarda bir belirsizlik oluştu. Kısıtlama tarihinin vatandaşlar  tarafından bugün sabahtan itibaren geçerli olduğu düşünülmesiyle sokağa çıkmak için saat 10:00 bekleyen vatandaşlar meydanların boş kalmasına sebep oldu. Boş kalan meydanlardan biride Kayseri’nin en kalabalık meydanlarından biri olan tarihi Cumhuriyet Meydanı oldu.


Kısıtlamanın tarihi ve saatini yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için kısıtlamanın biteceğini bildikleri 10:00 saatini beklediklerini ancak daha sonra kısıtlamanın bu akşam 20:00 da başlayacağını öğrendiklerinde dışarı çıktıklarını söylediler. Hafta sonu yoğun olması beklenen cadde sokaklarda yoğunluk olmadığı boş kalan meydanlarda sessizliğin hâkim olduğu görüldü.



Son Güncelleme: 21.11.2020 11:55
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Anahtar Kelimeler:
KayseriKısıtlama
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