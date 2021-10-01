İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Vatandaş isyan bayrağını çekti! yeni bir zam haberi daha geldi

Vatandaşı isyan ettirecek yeni bir zam haberi daha geldi! EPGİS yani Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından edinilen bir bilgiye göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren zam oranları uygulamaya geçecek.

01 Ekim 2021 Cuma 17:28
Vatandaş isyan bayrağını çekti! yeni bir zam haberi daha geldi
Takip Et:

Vatandaşı isyan ettirecek yeni bir zam haberi daha geldi! EPGİS yani Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından edinilen bir bilgiye göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren zam oranları uygulamaya geçecek.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 29 kuruş daha zam yapıldı. Benzine yapılan bu zam, ÖTV üzerinden karşılanacağı için pompa fiyatlarına hiçbir şekilde yansıtılmayacak. Uzmanlar ise bu konu ile alakalı olarak, benzin fiyatları üzerinde meydana gelen bu fiyat artışlarının sebebi olarak dolar kurunun yükselmesine bağlı olduğu görüşündeler.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak; ‘’ Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30 / 09 / 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde; benzinde 29 kuruş / TL ‘lik bir fiyat artışı gerçekleşmesi söz konu olup, bu fiyat artışı mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL SİSTEMİ gereğince ÖTV üzerinden karşılanacak ve hiçbir şekilde pompa fiyatlarına yansıtılmayacaktır. ‘’ ifadelerine yer verildi.


Son Güncelleme: 01.10.2021 17:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EkonomiZam GeldiYeni Zam HaberiZam HaberleriVatandaş Isyan Edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2021
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?
Doğan Kuban kimdir? Nereli, necidir?

Popüler Haberler

2 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Ekim Cumartesi at yarışı programı
TJK 1 Ekim 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Koulrofobi nedir? Palyaço korkusu neden olur?
Özler Holding sahibi kimdir?
2021'in en iyi içme suları!
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
Ada Masalı dizisi reytinglerde ne durumda? Ada Masalı yayın hayatına devam edecek mi?
Ekim 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 1 Ekim 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
Börü ne demek, anlamı nedir? Börü filmi nerede çekildi? Börü konusu ve oyuncuları
Uzak Şehrin Masalı dizisinin konusu nedir?
ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? ATV Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezona iyi başlayamadı
Hacamat tedavisi kalbe faydalı mı? Koronavirüs aşılarının kalp ritim bozukluğuna ritim bozukluğu yarattığı iddiaları sonrası hacamat tedavilerine olan talep arttı
Hafta sonu 2 Ekim 2021 Cumartesi açık noter var mı? 2 Ekim 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.