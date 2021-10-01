Vatandaş isyan bayrağını çekti! yeni bir zam haberi daha geldi

Vatandaşı isyan ettirecek yeni bir zam haberi daha geldi! EPGİS yani Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından edinilen bir bilgiye göre benzin fiyatlarında bugünden itibaren zam oranları uygulamaya geçecek.

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 29 kuruş daha zam yapıldı. Benzine yapılan bu zam, ÖTV üzerinden karşılanacağı için pompa fiyatlarına hiçbir şekilde yansıtılmayacak. Uzmanlar ise bu konu ile alakalı olarak, benzin fiyatları üzerinde meydana gelen bu fiyat artışlarının sebebi olarak dolar kurunun yükselmesine bağlı olduğu görüşündeler.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak; ‘’ Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30 / 09 / 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak şekilde; benzinde 29 kuruş / TL ‘lik bir fiyat artışı gerçekleşmesi söz konu olup, bu fiyat artışı mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL SİSTEMİ gereğince ÖTV üzerinden karşılanacak ve hiçbir şekilde pompa fiyatlarına yansıtılmayacaktır. ‘’ ifadelerine yer verildi.