Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020

Vasiyetname iptali için dava açılabilmektedir. Vasiyetname iptal edilebilmesi ise TMK’nin 557. maddesine göre ayarlanmıştır. Vasiyetnamenin iptal edilebilmesi için belli başlı gerekçeler vardır. Bunlar; kanun hükmünde yer alan sayılı sebepler vardır. Bu sebepler dışında yer alan herhangi bir sorundan dolayı vasiyet iptal edilmez.
İptal davasını mirasçı ya da vasiyeti alacak kişi açabilir. Başvurulacak yer ise; Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemeye dilekçe ile başvurabilir. Başvuru öneği aşağıdadır.
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
DAVACI
VEKİLİ
DAVALI
DAVA KONUSU: …….Murisin vasiyetnamesinin iptaline ilişkindir.
AÇIKLAMALAR:
İZAHI: 1) Murisim………………………………… tarihli vasiyetnamesiyle davalıya vasiyette bulunmuştur.
- Adı geçen vasiyetname; elyazısıyla yazılmıştır. Anca] başından sonuna kadar murisimin elyazısıyla yazılmamıştır.
- Bu durumda, murisimin kendi elyazısıyla yazdığı iddia edik vasiyetnamenin iptali için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.
HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane kayıtları , doktor
raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık
beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih
ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Av.