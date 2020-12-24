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Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020

Vasiyetnamenin bütününü ve bir bölümü ortadan kaldırmak için vasiyetname davası açılabiliyor. Bu dava ile vasiyetname iptali edilebilir. İptal dava dilekçesi haberin detaylarında.

24 Aralık 2020 Perşembe 01:28
Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020
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Vasiyetname iptali için dava açılabilmektedir. Vasiyetname iptal edilebilmesi ise TMK’nin 557. maddesine göre ayarlanmıştır.  Vasiyetnamenin iptal edilebilmesi için belli başlı gerekçeler vardır. Bunlar; kanun hükmünde yer alan sayılı sebepler vardır. Bu sebepler dışında yer alan herhangi bir sorundan dolayı vasiyet iptal edilmez.

İptal davasını mirasçı ya da vasiyeti alacak kişi açabilir. Başvurulacak yer ise; Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemeye dilekçe ile başvurabilir. Başvuru öneği aşağıdadır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                

VEKİLİ 

DAVALI

DAVA KONUSU: …….Murisin vasiyetnamesinin iptaline ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

İZAHI

                                  :    1) Murisim………………………………… tarihli vasiyetnamesiyle davalıya vasiyette bulunmuştur.
  • Adı geçen vasiyetname; elyazısıyla yazılmıştır. Anca] başından sonuna kadar murisimin elyazısıyla yazılmamıştır.
  • Bu durumda, murisimin kendi elyazısıyla yazdığı iddia edik vasiyetnamenin iptali için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane kayıtları , doktor

raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık   

beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 01:28
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Anahtar Kelimeler:
MahkemeVasiyetnameIptal DavasıDilekçe
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