Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi nasıl hazırlanıyor? Vasiyetnamenin iptali dava dilekçesi 2020

Vasiyetname iptali için dava açılabilmektedir. Vasiyetname iptal edilebilmesi ise TMK’nin 557. maddesine göre ayarlanmıştır. Vasiyetnamenin iptal edilebilmesi için belli başlı gerekçeler vardır. Bunlar; kanun hükmünde yer alan sayılı sebepler vardır. Bu sebepler dışında yer alan herhangi bir sorundan dolayı vasiyet iptal edilmez.

İptal davasını mirasçı ya da vasiyeti alacak kişi açabilir. Başvurulacak yer ise; Asliye Hukuk Mahkemesidir. Mahkemeye dilekçe ile başvurabilir. Başvuru öneği aşağıdadır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA KONUSU: …….Murisin vasiyetnamesinin iptaline ilişkindir.

AÇIKLAMALAR:

İZAHI

Adı geçen vasiyetname; elyazısıyla yazılmıştır. Anca] başından sonuna kadar murisimin elyazısıyla yazılmamıştır.

Bu durumda, murisimin kendi elyazısıyla yazdığı iddia edik vasiyetnamenin iptali için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

: 1) Murisim………………………………… tarihli vasiyetnamesiyle davalıya vasiyette bulunmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Veraset İlamı, Nüfus kayıtları, Hastane kayıtları , doktor

raporları ve reçeteleri , …/…/…tarihli vasiyetname, tanık

beyanları, …. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih

ve…./….E sayılı tereke dosyası ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle kanuna aykırı vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini, saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.