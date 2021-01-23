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Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece

Türkiye'de yaşanan kış mevsimi bazı bölgelerde etkisini çok fazla gösterirken soğukluk rekoru Van'dan geldi. Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı eksi 39,2 derece olarak ölçülürken evlerden sarkan sarkıtları ve donan şelaleyi görmek için ilçeye gelenler oldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
Van'ın Çaldıran ilçesi soğuk rekoru kırdı! İlçede hava eksi 39,2 derece
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Türkiye'nin her yerinde kış mevsiminin etkisi mevsim normallerinden farklı seyrederken bazı bölgelerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri göstermeye başladı. Yurt genelinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39,2 derece ile ölçülen Van'ın Çaldıran ilçesi olurken ilçede bulunan şelalenin donduğu ve evlerin çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü.

9 Ocak 1990 yılında hava sıcaklığının sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçülen Van'ın Çaldıran ilçesi ise 2021 yılının kış mevsimini yine ağır geçiriyor. Çaldıran'da bugün termometreler en düşük hava sıcaklığı olarak sıfırın altında 39,2 dereceyi gösterirken denizden yüksekliği 2 bin 50 metre olan ilçede yaşam, neredeyse durma noktasına geldi.

İlçede havanın soğumasıyla birlikte ağaçlar da kırağılar oluşurken akarsu ve derelerin buz tuttuğu evlerin çatılarından aşağı da buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve doğa harikası olarak bilinen Muradiye Şelalesi'de geçtiğimiz hafta içinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle kısmen donmuştu. Şelalenin donmasıyla oluşan görsel güzelliği  fotoğraflamak isteyenler ise bölgeye akın etmişti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
VançaldıranHava SıkalığıMuradiye şelalesiSoğuk Rekoru
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