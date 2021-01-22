Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var

Can kaybının olmadığı 8 kişinin yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde Van Erciş karayolunda meydana geldi.

8 KİŞİ YARALANDI

Karayolunda seyir halinde olan ve yolcu taşıyan bir minibüs yoldaki buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Karayolunda kayan minibüs orta refujden takla atarak karşı şeride geçti ve ancak durabildi.

Can kaybının yaşanmadığı kazada mininbüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık personeli ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşları minibüsten çıkarttıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile kenteki hastanelere sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.