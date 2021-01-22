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Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var

Van Erciş karayolunda seyir halinde olan bir minibüs buzlanan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Can kaybının olmadığı kazada 8 kişi yaralandı.

22 Ocak 2021 Cuma 14:50
Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var
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Can kaybının olmadığı 8 kişinin yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde Van Erciş karayolunda meydana geldi.

Karayolunda seyir halinde olan ve yolcu taşıyan bir minibüs yoldaki buzlanma sebebiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı. Karayolunda kayan minibüs orta refujden takla atarak karşı şeride geçti ve ancak durabildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Can kaybının yaşanmadığı kazada mininbüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık personeli ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşları minibüsten çıkarttıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile kenteki hastanelere sevk edildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
VanTrafik KazasıTuşba Kaza
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