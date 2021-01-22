Van'da yolcu minibüsü takla attı! Çok sayıda yaralı var

Can kaybının olmadığı 8 kişinin yaralandığı trafik kazası öğlen saatlerinde Van Erciş karayolunda meydana geldi.
8 KİŞİ YARALANDI
Can kaybının yaşanmadığı kazada mininbüste bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık personeli ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşları minibüsten çıkarttıktan sonra yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile kenteki hastanelere sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 22.01.2021 14:50