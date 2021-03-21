Van'da yapılan Nevruz kutlamasında 2 kişi alevlerin arasında kaldı

Van'da Valilikten alınan izinle düzenlenen nevruz kutlaması sırasında başlatılan ateş yakılma işleminde büyük bir felaket yaşandı. Ateş yakmak için hazırlanan odunlar tutuşturulurken bir anda parladı ve alanda bulunan 1 kadın ve 1 erkek alevlerin arasında kaldı.

Van Kalesi'nin güney kısmında bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda meydana gelen olayda Valilik izni ile nevruz kutlamaları başlatıldı. Çevrede polis geniş güvenlik önlemleri alırken alana gelenler polisin kurduğu 2 güvenlik barikatından geçirildi ve ateşleri ölçüldükten sonra üst aramaları yapıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Eş Genel Başkanı HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin de bulunduğu alanda sabah saat 09.00'da başlayan kutlamalar sırasında alanda odunların tutuşturulması sırasında bir anda çıkan alev orada bulunan 1 kadın ve 1 erkeği alevlerin arasında kalmasına neden oldu. İki kişi olaydan yara almadan kurtulurken o anlar cep telefonu ile görüntülendi.