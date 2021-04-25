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Van'da kaybolan çocuk taşların arasında bulundu!

Van Muradiye ilçesinde ortalıklardan kaybolan 3 yaşındaki Şeyma, Mikail mezrasının 3 kilometre uzağındaki taşların arasında bulundu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:13
Van'da kaybolan çocuk taşların arasında bulundu!
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Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi Mikail mezrasında üç yaşında olan Şeyma Nur Güzel’in oyun oynadığı sırada gözlerden kaybolduğu ihbar edildi. İhbarın ardından olay yerine gönderilen jandarma, UMKE, AFAD, ve Edremit Belediyesi arama faaliyetlerine başladı.

Kaybolan ufaklık aynı gün saat 22.50 gibi Mikail mezrasının 3 kilometre uzağındaki taşların arasında oturur vaziyette bulundu. Şeyma kontrol amacıyla annesi ile beraber Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan çocuk ailesiyle beraber evine döndü.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
VanUMKEAfadMuradiye IlçesişeymaKaybolan
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