Van'da kayalıklardan düşen kişi UMKE ve AFAD tarafından kurtarıldı

Van’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş dağlık bir arazide gezerken yanlışlıkla kayalardan aşağı yuvarlandı. Olay Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan Faruk Suyu civarlarında gerçekleşti.

Bölgede gezinen Veysel Işıklı adlı vatandaş bir anda kayalardan yuvarlandı. Düştükten sonra yaralandı. Düşünce bağırarak yardım çağrısında bulundu. Onun sesini duyan bölgedeki vatandaşlar Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (), 112 acil ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaş yoğun bir çalışmanın ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Arazi şartlarının uygun olmamasından dolayı ekipler yürüyerek bölgeye ulaştı. Arazi şartları ambulansın bölgeye ulaşmasına izin vermedi. Kurtarılan vatandaş tedavi görmek üzere ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.