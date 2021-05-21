İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Van'da kayalıklardan düşen kişi UMKE ve AFAD tarafından kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir kişi kayalıklardan aşağıya düştü. Kayalıklardan düşen kişi, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:09
Van'da kayalıklardan düşen kişi UMKE ve AFAD tarafından kurtarıldı
Takip Et:

Van’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş dağlık bir arazide gezerken yanlışlıkla kayalardan aşağı yuvarlandı. Olay Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan Faruk Suyu civarlarında gerçekleşti.

Bölgede gezinen Veysel Işıklı adlı vatandaş bir anda kayalardan yuvarlandı. Düştükten sonra yaralandı. Düşünce bağırarak yardım çağrısında bulundu. Onun sesini duyan bölgedeki vatandaşlar Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE), Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 acil ekipleri ile jandarmaya haber verdi.

Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaş yoğun bir çalışmanın ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Arazi şartlarının uygun olmamasından dolayı ekipler yürüyerek bölgeye ulaştı. Arazi şartları ambulansın bölgeye ulaşmasına izin vermedi. Kurtarılan vatandaş tedavi görmek üzere ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UMKEAfadVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hangi haberler var? 21 Mayıs 2021 Cuma Resmi Gazete atama kararları
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Beni Bırakma 607.Bölüm bölüm izle 18 Mayıs 2021 Salı son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
Şarkılar Bizi Söyler Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, evli mi?
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'e Cevap Geldi
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Mayıs 2021 Cuma
2021 yılı Andorra asgari ücreti
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2021
Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlayacak? 2021 - 2022 yaz dönemi transfer sezonu tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.