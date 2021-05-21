Van'da kayalıklardan düşen kişi UMKE ve AFAD tarafından kurtarıldı

Van’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş dağlık bir arazide gezerken yanlışlıkla kayalardan aşağı yuvarlandı. Olay Karpuzalan Mahallesi’nde bulunan Faruk Suyu civarlarında gerçekleşti.
Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaş yoğun bir çalışmanın ardından UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Arazi şartlarının uygun olmamasından dolayı ekipler yürüyerek bölgeye ulaştı. Arazi şartları ambulansın bölgeye ulaşmasına izin vermedi. Kurtarılan vatandaş tedavi görmek üzere ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.
Son Güncelleme: 21.05.2021 16:09