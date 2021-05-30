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Van’da gerçekleştirilen operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirmiş oldukları operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan operasyonda narkotik köpekler ekiplere eşlik etti.

30 Mayıs 2021 Pazar 21:56
Van’da gerçekleştirilen operasyonda 62 kilo eroin ele geçirildi
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İki gün önce Van İlinde gerçekleştirilen  edinilen bilgilere göre istihbarat üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine eşlik eden tecrübeli narkotik köpekler ile birlikte Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesinde belirlenen bir adrese baskında bulunuldu.

62 KİLO EROİN VAN’DA ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda bir arazide gizlenmiş halde 62 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda şüpheli olarak tespit edilen kişilere yönelik adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
VanOperasyon
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