Van'da feci trafik kazası, 12 araç birbirine girdi

12 aracın birbirine girdiği feci trafik kazası Van'da meydana geldi.

Akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte karayolu buz tuttu. Karayolunda seyir halinde olan araçları kayması sonucu 12 aracın birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, kurtarma ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık personeli yaralıları ilk müdahale sonrasında ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, kurtarma ekipleri ve polis bölgede oluşan trafiği açmak için çalışmalara başladı.

Ekipler tarafından kazaya karışan araçlar karayolunda çekildikten sonra trafik normal akışına dönmeye başladı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.