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Van’da birçok silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde ihbarlar üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendi. Aramalar sonucu birçok silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi.

11 Mart 2021 Perşembe 21:39
Van’da birçok silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri yoğun çalışmalarına devam etmekte. Alınan ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine ait olduğu düşünülen bir sığınak tespit etti. Sığınağın içerisinde birçok silah, mühimmat ve kimyasal tozun bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda toplam bir adet AK-47 tüfek, iki tane el bombası, on beş fişek ve dokuz tane 300 gramdan oluşan kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri halkın güvenliği için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve operasyonlara hız kesmeden devam edileceğini aktardı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
VanBaşkaleSilahMühimmatKimyasal TozJandarma
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