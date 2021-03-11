Van’da birçok silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi

’ınilçesindeekipleri yoğun çalışmalarına devam etmekte. Alınan ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine ait olduğu düşünülen bir sığınak tespit etti. Sığınağın içerisinde birçokveun bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda toplam bir adet AK-47 tüfek, iki tane el bombası, on beş fişek ve dokuz tane 300 gramdan oluşan kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri halkın güvenliği için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve operasyonlara hız kesmeden devam edileceğini aktardı.