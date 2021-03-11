Van’da birçok silah, mühimmat ve kimyasal toz ele geçirildi

11 Mart 2021 Perşembe 21:39
Van
’ın Başkale
ilçesinde jandarma
ekipleri yoğun çalışmalarına devam etmekte. Alınan ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine ait olduğu düşünülen bir sığınak tespit etti. Sığınağın içerisinde birçok silah
, mühimmat
ve kimyasal toz
un bulunduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda toplam bir adet AK-47 tüfek, iki tane el bombası, on beş fişek ve dokuz tane 300 gramdan oluşan kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri halkın güvenliği için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve operasyonlara hız kesmeden devam edileceğini aktardı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 21:39
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