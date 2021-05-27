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Van'ad işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı

Van İpekyolu Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımızın sağlık ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Van’da işletmelere yönelik gıda denetimleri yapılıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe 14:50
Van'ad işletmelere yönelik gıda denetimi yapıldı
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Van’da bulunan İpekyolu ilçesinde İpekyolu Belediyesi ekipleri tarafından gıda konusunda denetimler yapılmaktadır. Van İpekyolu Belediyesi çalışanları, vatandaşlarımızın sağlık ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Van’da işletmelere yönelik gıda denetimleri yapılıyor.

İpekyolu Belediyesi Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği’nde görev yapan belediye çalışanları unlu mamul üreten yerlere, şarküteri ve kasap gibi yerlere gıda denetimler yaptı. Yapılan denetimler kapsamında hijyen, saklanma koşulları, ürünün üretildiği yerler, çalışma ruhsatı, iş yeri açma ruhsatı, alet ve ekipmanların temiz ve hijyenik oluşu gibi konularda işletmeleri gıda denetimleri yaptık. Kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi. Ayrıca bazı işletmelere uyarılarda bulun oldu. Halk sağlığının ve güvenliğinin riske girmemesi adına bu tip denetimler rutin olarak yapılıyor.


Son Güncelleme: 27.05.2021 14:50
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Anahtar Kelimeler:
VanGıda Denetimi
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