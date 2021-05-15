Van-Yüksekova karayolunda heyelan çilesi

Van-Yüksekova karayolu bölgesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan dolayı yol üzerinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte dağlardan inen toprak ve taşlar Van-Yüksekova karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan gerçekleştiği sırada yolda seyir halinde bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE YOL TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları kiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından kapanan yol trafiğe açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yolun kapanmasıyla yolda kalan mahsur kalan sürücüler yolun açılmasında yoğun çaba ve uğraş sarf eden ekiplere teşekkürlerini ilettiler.

