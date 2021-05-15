İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Van-Yüksekova karayolunda heyelan çilesi

Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:14
Van-Yüksekova karayolunda heyelan çilesi
Takip Et:

Van-Yüksekova karayolu bölgesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan dolayı yol üzerinde heyelan meydana geldi. Heyelan ile birlikte dağlardan inen toprak ve taşlar Van-Yüksekova karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan gerçekleştiği sırada yolda seyir halinde bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA İLE YOL TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları kiplerinin bir saat süren çalışmalarının ardından kapanan yol trafiğe açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Yolun kapanmasıyla yolda kalan mahsur kalan sürücüler yolun açılmasında yoğun çaba  ve uğraş sarf eden ekiplere teşekkürlerini ilettiler.


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VanYüksekovaHeyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Normalleşme takvimi Kabine Toplantısı ne zaman?
Normalleşme takvimi Kabine Toplantısı ne zaman?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
17 Mayıs Pazartesi yasak ve kısıtlama var mı? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi kafeler açılıyor mu?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Bekçi alımlarında yaş sınırı var mı? 2021 Bekçi alımında yaş sınırı kaçtır?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Kontrollü normalleşme planı nedir, detayları ne zaman açıklanacak? Sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?
19 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak hangi illerde olacak?

Popüler Haberler

Amazon Prime The Underground Railroad konusu ve oyuncuları
CertiK (CTK) coin nedir? CTK Token açıklaması
Altın ne kadar oldu? 15 Mayıs 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 15 Mayıs 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 15 Mayıs 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 15 Mayıs 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 15 Mayıs 2021 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Mayıs 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 15 Mayıs 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Mayıs 2021 Cumartesi
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri Kimdir? Yağmur Öztürk dizideki rolü ve hayatı
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2021
Sol Yanım dizisine katılan Defne Samyeli kimdir? Asena karakteri kimdir?
Bebeğin kan grubu anne karnında öğrenilebilir mi? Bebeklerde kan grubu öğrenme dönemi
17 Mayıs’ta kademeli normalleşme başlayacak mı, normalleşme nasıl olacak? 3 aşamalı normalleşme planı nedir?
Normalleşme takvimi Kabine Toplantısı ne zaman?
Aboubakar PFDK'dan ceza aldı mı? Aboubakar Göztepe maçında oynayacak mı, sakat mı?
Payitaht Abdülhamid 152.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
TV 8 canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hafta sonu 16 Mayıs 2021 Pazar açık noter var mı? 16 Mayıs 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.