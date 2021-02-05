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Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var

Van Gürpınar'da gündüz saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

05 Şubat 2021 Cuma 18:38
Van Gürpınar'da feci kaza! 3 ölü çok sayıda yaralı var
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3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı feci trafik kazası gündüz saatlerinde Van Gürpınar ilçesinde yaşandı.

Van Güpınar kara yolunda seyir halinde olan ticari bir taksi ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ticari araç yol ayrımında dikkatsizlik sonucu çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçları gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede hurdaya dönen araçların içinde sıkışan 3 kişinin can verdiğini, 7 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

YAralı vatandaşlar hemen ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin bedenleri ise savcılık tarafından yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor.



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
VanGürpınarTrafik Kazası
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