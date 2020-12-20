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Van gözlerini yeni güne deprem ile açtı!

Yapılan son dakika haber ve açıklamaları kapsamında; Van’da bulunan Başkale ilçesinde; 4, 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4, 5 oldu …

20 Aralık 2020 Pazar 08:49
Van gözlerini yeni güne deprem ile açtı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen bilgiler kapsamında, merkezi Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen, Richter ölçeği kapsamında; 4, 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliğinin ise yaklaşık 13 kilometre olduğu düşünülüyor. Deprem sadece Başkale’de değil, çevre ilçelerde de sarsıntı etkisi yarattı.

 

 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan açıklamaya göre ise; merkezi Başkale olan depremin büyüklüğü 4, 5, derinliğiyse 5, 8 kilometre olarak duyuruldu.

 

AFAD resmi açıklama yayınladı!

AFAD, depremden hemen sonra yaptığı açıklamanın içeriğinde; “Van’ın Başkale ilçesinde, saat 7: 32’de 4, 4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” Dedi.

 

Yüreklere su serpildi, “olumsuz bir ihbar yok”

AFAD yayımladığı bir paylaşım ile, “Başkale ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.” İfadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 20.12.2020 08:49
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