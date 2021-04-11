Van gölüne uçan araç içerisindeki 4 kişi yaralandı

Van’da gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre Gevaş ilçesinden Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında yolda seyir halinde bulunan bir sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir anda kontrolden çıkan araç 20 metre yükseklikten Van Gölü’ne uçtu. Gerçekleşen kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri intikal ederken araçta bulunan 4 kişi kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanılan korkunç kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Diğer yandan, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada ise araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

