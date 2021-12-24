Van Büyükşehir Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım! Sosyal yardım başvurusu

Van Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacı ile çıkardığı sosyal kart hizmeti kapsamında görevliler, şehirde yaşayan ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımda bulunuyor. Belediye, saptanan ailelere hanede yaşayan kişi sayısına göre sosyal yardım kartı veriyor. Verilen bu sosyal yardım kartlarına her ay belediye tarafından bakiye yükleniyor. Karta sahip olan vatandaşlar bu kart sayesinde anlaşmalı marketlerden diledikleri gibi alışveriş yapabiliyorlar. İhtiyaç duyan aileler bu uygulama sayesinde kendilerine daha rahat bir hayat imkanı sunabilir.

Sosyal kart olarak adlandırılan bu uygulama aslında sosyal yardım hizmetidir. Şimdilerde neredeyse tüm ilçe ve belediyelerde bu tarz uygulamalar yapılmaktadır. Belediyeler yardıma ihtiyacı olan ailelere çeşitli yollarla lakin aynı düşünce ile yardım etmeye çalışmaktadır.

Van Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu

Van Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyeye bizzat elden başvuru yapılıyordu. Ya da 444 44 65 numaralı hat üzerinden başvuru talebinde bulunabiliyor. Çağrı merkezi vatandaşa yönelttiği soruların cevapları ışığında vatandaş adına sosyal yardım başvurusu talep formunu dolduruyor ve belediye sosyal hizmet görevlilerine iletiyor. Ancak tüm dünyada etkisini hissettiren Covid-19 virüsünün başlaması ile beraber karantina ve hijyen tedbirleri doğrultusunda, Van Büyükşehir Belediyesi yardım hizmetlerini dijital ortamda yapılmasına karar verdi.

Belediye, 2021 yılının Ocak ayı itibari ile “Sosyal Yardım Modülü” uygulamasını açarak e-devlet kapısı ile ortak şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar virüs döneminde belediye binalarına gitmeye gerek kalmadan başvurularını yapabiliyor.

Başvuru yapmak isteyenler e-devlet üzerinden evlerinden çıkmaya gerek kalmadan bahsi geçen uygulama sayesinde başvurularını tamamlayabiliyor.

İntenet üzerinden sosyal yardım başvurusu

Mobil cihazdan https://van.bel.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.

Daha sonra sağ üst satırda “e-Hizmetler” bölümüne tıklayın. Açılan pencerede “Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama” bölümüne girilmelidir.

E-Devlet üzerinden, “e-Belediye Bilgi Sistemi Sosyal Yardım Talebi ve Sorgulama” hizmet sayfasına yönlendirilirler.

Karşınıza çıkan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapılmalıdır.

İçişleri Bakanlığının “Sosyal Yardım Takip Modülü” uygulama sayfası otomatik olarak önünüze gelecek.

Yardım başvurusu yapılacak belediyeyi seçenekler içinden Van Büyükşehir Belediyesi olarak seçin.

E-Devlet Kapısı’na kaydınız sırasında kimlik bilgilerinizi doldurmuş ve doğrulamışsanız burada da sosyal yardım talep formunuz doldurulmuş olarak bulunur. Ancak uygulamaya ilk girişiniz ise sizden kimlik bilgilerinizi ve varsa eşinizin kimlik bilgilerini forma aktarmanız istenecektir.

Formda ki kimlik ve kişi iletişim bilgileri kısımlarını doldurduktan sonra son olarak talep ettiğiniz yardım türünü de seçenekler arasından işaretleyin.

Formu doldurduktan sonra “E-BELEDİYE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU AÇIK RIZA BEYANI”na onay verin ve kaydet butonuna tıklayın.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarından yararlanmak isteyenler başvurularını intenet aracılığı ile yapabiliyorlar. Bunun için öncelikle kişiler kendilerine aite-devlet hesapları aracılığı ile sisteme giriş yaparak işlemleri gerçekleştirebilirler. E-devlet şifresi olmayan kişiler ise PTT şubelerinden 1 TL karşılığında şifre alabilirler. Ardından yapılması gereken işlemler ise şu şekildedir:

Kayıt işlem tamamlandıktan sonra başvurular alınmış olur. Daha sonra başvurunuzu sorgulamak isterseniz gerekli adımları tekrar takip ederek “Başvuru durumunu sorgula” seçeneği ile sorgulama yapabilirsiniz.

Van Belediyesi sosyal yardım başvuru süreci

Kişi başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimler tarafından incelemeler gerçekleştirilir. İncelemeler yetkililer tarafından sahaya çıkılarak değerlendirilir. Sonuçlar size iletilecektir.

Yapılan bu modülün ve uygulamanın amacı ise vatandaşların taleplerine daha verimli ve hızlı yanıt vermektir. Belediyenin verdiği bu sosyal kart sayesinde ihtiyaç sahibi aileler daha kolay bir yaşam sürdürmekte ve ihtiyaçları karşılanarak kendilerini daha güvende hissederler.

Yapılan araştırmalar kapsamında bu destekten faydalanan aileler oldukça memnun. Başvuru yapan kişiler yaklaşık 350 TL tutarında bir yardım almaktadır. Tabi bu tutar yıllara göre değişiklik gösterir. Bu sosyal kart sayesinde anlaşmalı olunan market ve dükkanlardan kişiler dilediği gibi alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Van Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayı ihtiyacı olan ailelere yardım etmek amacı ile başlatmıştır.