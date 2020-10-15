Valilikler ve Kaymakamlıkların ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar nelerdir?

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşlara yapılan yardımlar artış göstermiştir. Pek çok ihtiyaç sahibi bakanlıkların yaptığı yardımlar kadar aynı zamanda valilik ve kaymakamlıkların da yaptığı yardımları merak etmektedir. Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından verilen yardımlar merak edilmektedir. Yapılan yardımların miktarı 1.000 TL olarak belirlenirken vatandaşların nasıl başvuru yapacakları da merak ediliyor.

Aile başına 1.000 TL. maddi yardım yapılacak.

Ödemeler PTT tarafından sağlanacak. (EVLERE TESLİM EDİLİYOR)

Toplamda 2 milyon aileye korona virüs maddi yardımı yapılmış olacak.

2. Fazda tekrar 1.000’er TL. maddi yardım yapılacak.

İşsizlere 1.000 TL yardım desteği

Bu yardımdan faydalanabilmek için öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alıyor olmanız gerekir. Buna göre,

Engelli Aylığı,

Engelli Yakını Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Öksüz Yetim Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Silikozis Aylığı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Yaşlı Aylığı olarak biliniyor.

Yardımları SYDV tarafından verilen yardımlardır.

Başvuran herkese verilen 1.000 TL yardımlar ne zaman ödenecek?

Devlet tarafından yapılan yardımlar bekçiler, polisler ve PTT aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Devlet tarafından fakirlere ve ekonomik zorluk çekenlere yapılan yardımlar nelerdir?

Ekonomik olarak zorluk yaşayan vatandaşlara verilen yardımlara bakıldığında SYDV ve Aile Bakanlığının yaptığı yardımlar dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Valilikler ve Kaymakamlıklar da ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yardımlar yapmaktadır. Aile bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre yapılan yardımlar bu güne kadar 2 Milyar TL’yi aşmış durumdadır.

İstanbul’a 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacak

Gıda kolileri özellikle virüsün en fazla olduğu ve ekonomik olarak zorluğun en fazla yaşandığı İstanbul’da yapılacak. İstanbul Vefa Hizmetler aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı katkısı ile yapılacak yardımlarda Belediyeler, Valilikler ve Kaymakamlıklarla ortak çalışma yürütülerek 65 yaş üzeri toplamda 50 bin vatandaşa yapılacak yardımlar 6 hafta sürecek ve yardım kolileri verilecek. Vakıfların yaptığı yardımlara ek olarak hayırseverlerin de hazırladıkları toplamda 300 bin koli dağıtılacak.

Fakir ailelere devlet tarafından yapılan yardımlar

Fakir ailelere yapılan yardımlara bakıldığında ise özellikle muhtarlıklar ve belediyelere özel işler düşmektedir. Buna göre ihtiyaç sahibi olan kişiler ilk olarak muhtarlıklara başvurarak durumlarını belli eden muhtaçlık belgesini almalıdır. Daha sonrasında muhtarlıklar bu kişileri belediyelere bildirir. Belediye gerekli incelemeleri yaptıktan sonra valilikler aracılığı ile SYDV’ye kişilerin adres, telefon ve nüfus bilgilerini verir. SYDV yetkilileri ise gerekli yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır.

Fakirlik maaşı kimlere verilir?

Fakirlik maaşı alabilmek için belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. Şartlar Aile bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Özellikle sosyal güvencesi olmayan, muhtaçlık belgesine sahip olan, %40 ve üzeri engeli olan kişilere yardımlar yapılmaktadır. Gerekli şartlar sağlandıktan sonra kişilere 967,07 TL ödeme yapılmaktadır.

Fakirlik maaşı nasıl alınır?

Fakirlik maaşı alabilmek için bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir.

Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmadığına dair bir belge

Gelir getirici taşınır veya taşınmaz hiçbir gayrimenkul veya menkule sahip olmadığını gösteren bir belge

Annesi veya babası olmayan çocukların veya %40 engeli bulunduğuna dair bir belge

Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmadığını gösteren bir belge ile Vakıflar müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Daha sonrasında ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılır.

Sosyal Hizmetler Para Yardımı (SED)

Ekonomik olarak yaşanan sorunlarda dolayı çocuklarının eğitiminde zorlanan ailelere verilen yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda gündeme getirilerek uygulanmaya başlamıştır. Yapılan yardımlara bakıldığında ise,

Eğitim Düzeyi Yardım Miktarı Okul öncesi eğitim

İlköğretim 1023 TL/ %75 Ortaöğretim 1091 TL / %80 Yükseköğretim 1232 TL/%90

Tüm bunlara ek olarak üniversite veya lise için şehir dışında okuyacak gençler için ailelere verilen miktarın %40’ı ek ödeme yapılmaktadır. Bu miktar 545 TL olmaktadır. Ortaöğretimde olan ancak okula devam edemeyen çocuklar için ise ek ödeme miktarı belirlenen maaş miktarının %65 değerindedir. Bu miktar ise 682 TL olmaktadır.

Kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Kaymakamlıklar tarafından yapılan yardımlara bakıldığında ise muhtaçlık belgesi olan kişilere, eğitim ödemeleri giyim, gıda ve sağlık yardımları kaymakamlık bütçesinden yapılmaktadır. Yardımlardan faydalanacak kişilerin üzerinde taşınmaz veya mal varlığı olmaması gerekmektedir.

Devletten kira yardımı nasıl alınır?

Devletin özellikle pandemi sürecinde kullanıma açtığı ve pek çok vatandaşın merak ettiği kira yardımları merak edilmeye devam etmektedir. Yapılan kira yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşların ikametlerinin bulunduğu bölgede ki il müdürlüklerine giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Gerekli inceleme işlemleri yapıldıktan sonra ise kira yardımı olarak kişilere 600 TL yardım yapılmaktadır.

Belediyeler tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Belediyeler de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan devlet kurumlarından bir tanesidir. Belediyelerin yardımların da kaymakamlıkların yaptığı yardımlar gibidir. Yardımlar genellikle e-devlet üzerinden yapılan başvurular veya muhtarlıklar aracılığı ile belediyelere iletilmektedir. Daha sonrasında belediyeler kişilere yapacağı yardımları banka hesaplarına veya PTT aracılığı ile aktarmaktadır.

Herhangi bir geliri olmayan vatandaşa hangi yardımlar yapılır?

Geliri olmayan vatandaşlara yapılan yardımlar şu şekildedir,