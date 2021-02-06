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Valilik maddi ve erzak yardım başvurusu nasıl yapılır ?

Valilik yardımı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını nereden ve nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. Valilik yardımı için başvuru detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 21:02
Valilik maddi ve erzak yardım başvurusu nasıl yapılır ?
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Valilik yardımı için başvurular nasıl yapılır?

İlk olarak ilde oturanlar oturdukları şehir merkezinde bulunan SYD Vakfı’na, ilçede oturanlar ise ilçelerinde bulunan SYD Vakfı’na başvuru yapmalılar. Başka bir il veya ilçede yer alan SYD Vakfı’na başvurmak mümkün değil. Bunun nedeni vakıflar birbirlerinden bağımsız olarak çalışırlar ve bir ilçe diğer ilçede ikamet eden vatandaşın dosyasını göremez. Bu sebepten yardım başvurusu yapılırken muhakkak bağlı bulunun ilçeye gitmek gerekiyor.

İlk olarak kendinize bir dosya açmanız gerekiyor. Bu yüzden sizden o ilçede ikamet etmeniz ile adresinizin o ilçeye kayıtlı olması şartı istenir. Ardından başvurunuz alınır ve hane ziyaretiniz yapılır. Evinize ziyarete gelen Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri incelemenin ardından rapor tutarlar. Tutulan rapor kapsamında ve mütevelli heyeti kararıyla yardıma ihtiyacınız olup olmadığı kararı verilir. Yardıma ihtiyacınız olduğu kararı verilirse bu durum, valilik yardım başvurunuzu onaylamış anlamına gelir.

Yardım türleri:                                                          

Şartlı eğitim yardımları

Çocukları okuyan ailelerin çocuklarına verilen yardımdır. Aranan şart devamsızlık yapmamaktır.

  • İlköğretim eğitimi alan erkek çocuğu için ayda 45 TL
  • İlköğretim eğitimi alan kız çocuğu için ayda 50 TL
  • Ortaöğretim eğitimi alan erkek çocuğu için ayda 55 TL
  • Ortaöğretim eğitimi alan kız çocuğu için ayda 75 TL

Şartlı sağlık yardımları

Daha okul çağına gelmeyen çocuklar için yapılan yardım.

  • 0 – 6 yaş aralığında olan çocuklara, kız ya da erkek farkı olmadan Nisan 2020’de yapılan son değişiklik ile aydan 35 TL’den 45 TL’ye (maksimum 72 ay), hamile olan kadınlara (maksimum 9 ay), lohusa olan kadınlara (maksimum 2 ay) aydan 35 TL’den 45 TL’ye ve hastanede doğum yapan kadınlar için de bir seferlik 75 TL’den 100 TL’ye çıkartılmıştır.

Dul maaşı

Eşi hayatta olmayan kadınlara verilen bir yardım. 2 ayda bir 650 TL veriliyor.

Yaşlılık maaşı

65 yaşını dolduran vatandaşlara verilen 763,67 TL’lik yardım.

Engelli maaşı

Minimum %40 şartı ile engelli olan kişilere verilen yardım.

Engel durumu %40 - %69 arasında ise 609,61 TL

Engel durumu %70 üzerinde ise 914,41 TL

Engeli bulunan kişi 18 yaşından küçükse böyle durumlarda 18 yaş altı engelli yakın aylığı ödeniyor ve ödenen yardım miktarı 20211 yılından itibaren 609,61 TL olmuştur. Yani, engelli maaşının ne kadar olduğu sorusunun cevabı kişinin engel raporunun oranı ile ilgili bir konudur.

Öksüz – yetim maaşı

Ödeme, 2 ayda bir çocuk başına 300 TL olarak yatırılıyor. Evde 18 yaşından küçük 4 çocuk bulunuyorsa 2 ayda bir 1200 TL yardım yapılıyor. Çocuk sayısında sınırlama bulunmuyor.

Asker yakın aylığı

Asker ailelerine yapılan yardım, PTT hesaplarına 2 ayda bir 800 TL olarak yatırılıyor. Yardımı alabilmek için çift ayların son haftasını beklemek gerekiyor.

Kömür yardımı

Aile başına 750 kg (30 torba) kömür dağıtımı yapılıyor.

Elektrik yardımı

1 – 2 kişilik haneye 75KW 56,33 TL

3 kişilik haneye 100 KW 75,11 TL

4 kişilik haneye 125 KW 93,88 TL

5 ya da daha fazla kişi olan haneye 150 KW 112,66 TL

Para yardımı

Sosyal Yardımlaşma Vakıf’larının yaptığı bir diğer yardım da para yardımıdır.

Kira yardımı

Genel olarak bazı nedenlerden dolayı sokakta kalan veya kirasını ödeyememiş olan vatandaşlara yapılan bir yardım.

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
ValilikMaddiErzakYardım
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