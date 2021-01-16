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Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara sosyal medyadan çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara seslendi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:37
Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara sosyal medyadan çağrı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşlara seslendi. Havaların soğuması ile birlikte beklenen kar yağışına karşı uyarırken soğuk havada dışarıda kalanlarla bir çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda havaların soğuk olduğunu ve bu havada dışarıda kimsenin kalmasına razı olmadıklarını söyleyerek 1200 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini ve dışarı kalan gidecek yeri olmayanların en yakın karakola giderek durumlarını anlatmalarını istedi.



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:37
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Anahtar Kelimeler:
Ali YerlikayaÇağrı
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