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Vali Yerlikaya'dan müjde ! İstanbul'a yeni bir hastane

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımında Seyrantepe'de yeni hastane açılacağının müjdesini verdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:04
Vali Yerlikaya'dan müjde ! İstanbul'a yeni bir hastane
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 2020 yılında 8 yeni hastanenin İstanbul’da yapıldığını ve yakında Seyrantepe’de kurulacak olan yeni hastane ile birlikte İstanbul için yeni bir hastanenin müjdesi verildi. İnşaatı devam eden Seyrantepe Devlet Hastanesine gözler çevrilirken hastane alanı havadan görüntülendi. Çoğu kısmının bitirildiği hastanenin 620 yataklı olacağı poliklinik oda sayısının 173 ve 24 tane ameliyathaneye sahip olacağı ayrıntıları verildi. Yeni yapılan hastanenin önemli ayrıntılarından biride 84yoğun bakım ünitesinin olması.

Hamidiye Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Özdemir konu hakkında yaptığı açıklamasında 2021 itibariyle hastanelerinin artık mevcut fiziksel şartları sağlayamadığını kapasitelerinin yetmediği için bundan 10 yıl önce Seyrantepe’de hastane inşaatına başlanıldığını ve çalışmaların hızla ilerlediği bilgisi verildi.90 dönüm arazi üzerine yapılan hastanenin 1000 araçlık otoparkı olacağı ve hastanenin bitmesinin uzun zamandır beklediklerini ekledi. 



Son Güncelleme: 04.01.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
Seyrantepe Hastane InşaatAli Yerlikaya
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