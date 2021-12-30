Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda yardımı nedir? Başvuru şartları nelerdir?

Kuru gıda yardımı, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara yapılan yardımdır. Yardımdan; çalışma hayatında olmayanlar, düşük gelirli kişiler, 65 yaş üzerinde olup emekliliği bulunmayanlar, yaşlılık aylığı, engelli aylığı, duy ile yetim maaşı almakta olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda bu kişilerin T.C vatandaşı olmaları gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı kuru gıda yardımı ne?

Vakıflarca verilmekte olan kuru gıda yardımları, ülkemizin her yerindeki ihtiyaç sahibi olan kişileri verilmekte olan yiyecek yardımıdır. Verilen paket içerisinde kuru gıdalar yer alıyor. Yardımdan yararlanacak kişiler, sosyal yardımlaşmalar ya da belediyelerden vakıflarca yapılan bu yardım kolilerini alabiliyorlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda yardımı nasıl alınıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü kuru gıda yardımı başvuru şartları neler?

Başvuru yapacak kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmamalı.

Kişinin gelirinin net asgari ücret tutarından az olmalı.

Kişi 65 yaş üzerinde olmalı.

Kişinin emekliliği olmamalı.

Başvuru yapacak kişi T.C vatandaşı olmalı.

Muhtaç, hasta, yaşlı, güçsüz, kimsesiz ve fakirlik maaşı almakta olan vatandaşlar da kuru gıda yardımlarından yararlanabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen kuru gıda yardımından kimler faydalanabilir?

Yardımdan yararlanmak için ilk olarak doldurulması gereken formun eksik olmadan doldurulması gerekiyor. Formu doldurduktan sonra göndermek isteyenler, Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay Ankara Türkiye adresine posta yolu ile gönderebilir. Yapılan gönderimler sonrasında formlar incelenecek ve kişinin bağlı bulunduğu belediyeye yazı yollanacaktır. Bu belediyede çalışan personeller kişinin yardıma ihtiyacı olup olmadığını soracak. Ayrıcı form gönderilirken, bilgileri eksik olmadan doldurarak ev adresini de doğru ve açık yazmak oldukça önemli.

Bir önceki başlıkta yazılı olan şartlara uyan ve 18 yaşını doldurmuş olan her vatandaş bu yardımdan yararlanabiliyor. Bu yardımla beraber maddi yardım, okul yardımı, hasta yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı gibi birçok yardım da alınabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen yardım kolisi içeriği

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce verilen koli içerisinde kuru gıda bulunuyor. Bu koliler üç ayrı şekilde oluyor.

A tipi (14 kilogramlık koli) 1 ve 2 kişiden oluşan ailelere verilir

B tipi (21,5 kilogramlık koli) 3 ve 4 kişiden oluşan ailelere verilir

C tipi (28,5 kilogramlık koli) 5 ve daha fazla kişiden oluşan ailelere verilir

Ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olan bu yardım kolileri, her ay düzenli olarak yardımın yapılacağı hane içerisinde yaşayan kişi sayısı dikkate alınarak veriliyor. Her ay düzenli olarak yapılan bu yardımda kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar kuru gıda yer almaktadır.