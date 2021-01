Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmanın kolay yolu!

Ülkemizin en büyük bankaları arasında yer alan Vakıfbank, 11.01.1954 yılında kurulmuş olup yıllardır kamu bankası kapsamında hizmet vermektedir. Yurtdışında Newyork, Bahreyn ve Erbil olmak üzere 3 ayrı yerde şubesi bulunan Vakıfbank, 2021 yılına ait raporlara bakıldığında ülkemizin en büyük 4. Bankası özelliğine sahip.

Kesintisiz olarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vererek ülkemizde sevilen bankalar listesinin başında bulunan banka, müşteri hizmetleri sayesinde bütün müşterilerinin sorunlarına 7/24 çözüm buluyor. Müşteriler, hesapları ile ilgili bir sorun yaşadıkları zaman veya da bankacılık hizmetine ihtiyaç duyduklarında Vakıfbank Müşteri Hizmetlerine istedikleri zaman ulaşabiliyorlar.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’nin telefon numarası

Banka müşterileri telefon ile canlı destek almak istedikleri zaman 0850 222 0724 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Bu numara, her gün her saatte hizmet vererek temsilcilerine her zaman ulaşılabiliyor. Koronavirüs ile mücadele içinde olduğumuz bu günlerde bankanın binlerce müşterisi bankaya gitmektense müşteri hizmetlerine yöneldikleri için bu süreçte müşteri temsilcisine ulaşmak biraz zor oluyor. Bu sebepten dolayı müşteriler, intenet üzerinde müşteri hizmetlerine direk olarak ulaşmanın yollarını araştırmaya başladı.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’ne direk bağlanmanın yolu 2021

Müşteri hizmetlerine ait numarayı arayarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler ilk olarak telesekreter ile karşılaşıyor. Telesekreter, müşterilere nasıl yardımcı olacağına yönelik bir soru soruyor. Sorulan soruya, “Müşteri temsilcisi” veya da “Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum” cevaplarını veren müşteriler direk müşteri temsilcisine bağlanıyor. Bu işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için Türkçe’nin düzgün ve anlaşılır bir dil ile konuşulması gerekmektedir. Çünkü, telesekreter bazen telaffuz edilenleri tam anlayamayıp müşteriyi farklı numaraları tuşlamaya yönlendirebiliyor.

Kredi kartı borcu hakkına bilgi edinmek veya da borç ödemek gibi işlemler tuşlama ile yapılabiliyor. Ancak, kayıp, çalıntı gibi durumlar söz konusu ise müşteriler temsilci ile görüşmeyi tercih ediyor. Eğer siz de tuşlama ile zaman kaybetmemek, dakikalarınızı boşa harcamamak istiyorsanız müşteri hizmetlerine kısa yolla bağlanabilirsiniz.

Müşteri temsilcisine kısa yolla bağlanmak için:

-

Telefonunuzdan 0850 222 0 742 numarayı arayın.

-

Telesekretere bağlandıktan sonra sizden istenecek olan T.C. kimlik numarası, kredi veya da banka kartınızın son 4 hanesi sorularını cevaplandırın.

-

Ardından sırayla 2-2-7 rakamlarına basın.

Son işlemi telesekreterin kafası karışmaması için yavaşça ve birkaç saniye bekleyerek yapın. Bu sayede otomatik yönlendirmede ki robot sizi daha rahat anlar ve işlem süresinin uzaması veya da aramanın sonlanmasını engellemiş olursunuz.

Eğer müşteri temsilcisi başka müşteriler ile görüşüyorsa ve yoğunluk varsa 10 – 15 dakika gibi bir sürede beklemeniz gerekiyor.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’nin sunduğu hizmetler

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri, bankacılık alanında yapılacak hizmetlerin hemen hemen hepsinde müşterilerine hizmet veriyor.

Kredi kartı veya da banka kartı çalınması, telefonunuza bilginiz bulunmamasına rağmen yüklü bir miktarda harcama yapıldığına dair bir mesaj gelmesi gibi acil durumlarda müşteri hizmetlerine ulaşarak bilgilendirerek kartınızı hemen kullanıma kapattırabilirsiniz. Bu şekilde hemen önleminizi alarak dolandırılma riskinizi azaltarak, hırsızlık veya da dolandırıcılık gibi mağduriyetler söz konusu ise bu durumun büyümesini engelleyebilirsiniz.

Ayrıca kredi kartınızın borcunu öğrenmek, hesap kesim tarihinizi değiştirmek, kartınızın borcunu ödemek, kartınızın şifresini değiştirmek gibi bankacılık işlemlerinizi de müşteri hizmetlerini arayarak yapabilirsiniz.

Vadeli veya vadesiz hesaplarınız ile kredi ve banka kartlarınızla ilgili bilgi edinmek ve ödeme işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirmek için, mobil bankacılık uygulaması veya da intenet bankacılığı hizmetini kullanarak kendiniz de halledebilirsiniz.

İntenet bankacılığının yanında bulunan “Mobil bankacılık indir” tuşuna basarak, akıllı telefonunuza mobil bankacılık uygulamasını kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Ayrıca bu işlemi Google Play Store ile Apple Stroe aracılığı ile de indirerek, ihtiyacınız olduğunda intenet erişiminiz olduğu her yerde kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri sayesinde yapabileceğiniz diğer işlemler şu şekildedir:

EFT/havale/ileri tarihli işlem talimatı verme vb. para transferleri kategorisinde bulunan işlemler

Kredi kartı borç bilgisi öğrenme, kredi kartı borcu ödeme, kredi kartı ya da banka kartı şifre değişikliği, hesap kesim tarihi değişikliği, kayıp, çalıntı bildirimi vb. kartınıza dair temel işlemler

Otomatik ödeme talimatı verme, İski, Aski, İzsu abonelik borç ödeme vb. fatura ödemeleri

Gümrük vergisi, motorlu taşıt vergisi vb. vergi ve ceza borcu ödeme işlemleri

Bireysel kredi başvurusunda bulunma, başvuru durumuna dair bilgi edinme vb. kredi işlemleri

Hisse senedi alım ve satımları

Döviz alım ve satımları

İntenet bankacılığına dair birtakım işlemler

Şans oyunlarına dair bazı işlemler

Kurumsal aboneliğe dair bazı işlemler

Bireysel işlemlerinizin dışında aboneliğiniz ile ilgili bütün konularda da müşteri hizmetlerini arayarak müşteri temsilcisine sorularınızı iletebilirsiniz.

Ayrıca “+90 216 724 39 09” bu numaradan bankaya faks çekebilir ve yetkili kişiler ile iletişim kurabilirsiniz.

Vakıfbank şikayet hattı

Banka ile ilgili bütün şikayetleriniz ile önerilerinizi 0216 724 10 00 numarayı arayarak iletebilirsiniz.