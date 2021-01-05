İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmanın kolay yolu!

Vakıfbank müşterileri, bankadan canlı destek almak istedikleri zaman hangi numarayı aramaları gerektiğini araştırıyor. İşte Vakıfbank’ın canlı destek numarası ve hizmetleri!

05 Ocak 2021 Salı 14:23
Vakıfbank müşteri hizmetlerine direk bağlanmanın kolay yolu!
Takip Et:

Ülkemizin en büyük bankaları arasında yer alan Vakıfbank, 11.01.1954 yılında kurulmuş olup yıllardır kamu bankası kapsamında hizmet vermektedir. Yurtdışında Newyork, Bahreyn ve Erbil olmak üzere 3 ayrı yerde şubesi bulunan Vakıfbank, 2021 yılına ait raporlara bakıldığında ülkemizin en büyük 4. Bankası özelliğine sahip.

 Kesintisiz olarak müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vererek ülkemizde sevilen bankalar listesinin başında bulunan banka, müşteri hizmetleri sayesinde bütün müşterilerinin sorunlarına 7/24 çözüm buluyor. Müşteriler, hesapları ile ilgili bir sorun yaşadıkları zaman veya da bankacılık hizmetine ihtiyaç duyduklarında Vakıfbank Müşteri Hizmetlerine istedikleri zaman ulaşabiliyorlar.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’nin telefon numara

 Banka müşterileri telefon ile canlı destek almak istedikleri zaman 0850 222 0724 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

 Bu numara, her gün her saatte hizmet vererek temsilcilerine her zaman ulaşılabiliyor. Koronavirüs ile mücadele içinde olduğumuz bu günlerde bankanın binlerce müşterisi bankaya gitmektense müşteri hizmetlerine yöneldikleri için bu süreçte müşteri temsilcisine ulaşmak biraz zor oluyor. Bu sebepten dolayı müşteriler, intenet üzerinde müşteri hizmetlerine direk olarak ulaşmanın yollarını araştırmaya başladı.

 Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’ne direk bağlanmanın yolu 2021

 Müşteri hizmetlerine ait numarayı arayarak bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler ilk olarak telesekreter ile karşılaşıyor. Telesekreter, müşterilere nasıl yardımcı olacağına yönelik bir soru soruyor. Sorulan soruya, “Müşteri temsilcisi” veya da “Müşteri temsilcisine bağlanmak istiyorum” cevaplarını veren müşteriler direk müşteri temsilcisine bağlanıyor. Bu işlemin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için Türkçe’nin düzgün ve anlaşılır bir dil ile konuşulması gerekmektedir. Çünkü, telesekreter bazen telaffuz edilenleri tam anlayamayıp müşteriyi farklı numaraları tuşlamaya yönlendirebiliyor.

 Kredi kartı borcu hakkına bilgi edinmek veya da borç ödemek gibi işlemler tuşlama ile yapılabiliyor. Ancak, kayıp, çalıntı gibi durumlar söz konusu ise müşteriler temsilci ile görüşmeyi tercih ediyor. Eğer siz de tuşlama ile zaman kaybetmemek, dakikalarınızı boşa harcamamak istiyorsanız müşteri hizmetlerine kısa yolla bağlanabilirsiniz.

 Müşteri temsilcisine kısa yolla bağlanmak için:

-

Telefonunuzdan 0850 222 0 742 numarayı arayın.

-

Telesekretere bağlandıktan sonra sizden istenecek olan T.C. kimlik numarası, kredi veya da banka kartınızın son 4 hanesi sorularını cevaplandırın.

-

Ardından sırayla 2-2-7 rakamlarına basın.

 Son işlemi telesekreterin kafası karışmaması için yavaşça ve birkaç saniye bekleyerek yapın. Bu sayede otomatik yönlendirmede ki robot sizi daha rahat anlar ve işlem süresinin uzaması veya da aramanın sonlanmasını engellemiş olursunuz.

 Eğer müşteri temsilcisi başka müşteriler ile görüşüyorsa ve yoğunluk varsa 10 – 15 dakika gibi bir sürede beklemeniz gerekiyor.

 Vakıfbank Müşteri Hizmetleri’nin sunduğu hizmetler

 Vakıfbank Müşteri Hizmetleri, bankacılık alanında yapılacak hizmetlerin hemen hemen hepsinde müşterilerine hizmet veriyor.

 Kredi kartı veya da banka kartı çalınması, telefonunuza bilginiz bulunmamasına rağmen yüklü bir miktarda harcama yapıldığına dair bir mesaj gelmesi gibi acil durumlarda müşteri hizmetlerine ulaşarak bilgilendirerek kartınızı hemen kullanıma kapattırabilirsiniz. Bu şekilde hemen önleminizi alarak dolandırılma riskinizi azaltarak, hırsızlık veya da dolandırıcılık gibi mağduriyetler söz konusu ise bu durumun büyümesini engelleyebilirsiniz.

 Ayrıca kredi kartınızın borcunu öğrenmek, hesap kesim tarihinizi değiştirmek, kartınızın borcunu ödemek, kartınızın şifresini değiştirmek gibi bankacılık işlemlerinizi de müşteri hizmetlerini arayarak yapabilirsiniz.

 Vadeli veya vadesiz hesaplarınız ile kredi ve banka kartlarınızla ilgili bilgi edinmek ve ödeme işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirmek için, mobil bankacılık uygulaması veya da intenet bankacılığı hizmetini kullanarak kendiniz de halledebilirsiniz.

 İntenet bankacılığının yanında bulunan “Mobil bankacılık indir” tuşuna basarak, akıllı telefonunuza mobil bankacılık uygulamasını kolaylıkla indirebiliyorsunuz. Ayrıca bu işlemi Google Play Store ile Apple Stroe aracılığı ile de indirerek, ihtiyacınız olduğunda intenet erişiminiz olduğu her yerde kullanabilirsiniz.

Vakıfbank Müşteri Hizmetleri sayesinde yapabileceğiniz diğer işlemler şu şekildedir:

  •  EFT/havale/ileri tarihli işlem talimatı verme vb. para transferleri kategorisinde bulunan işlemler
  • Kredi kartı borç bilgisi öğrenme, kredi kartı borcu ödeme, kredi kartı ya da banka kartı şifre değişikliği, hesap kesim tarihi değişikliği, kayıp, çalıntı bildirimi vb. kartınıza dair temel işlemler
  • Otomatik ödeme talimatı verme, İski, Aski, İzsu abonelik borç ödeme vb. fatura ödemeleri
  • Gümrük vergisi, motorlu taşıt vergisi vb. vergi ve ceza borcu ödeme işlemleri
  • Bireysel kredi başvurusunda bulunma, başvuru durumuna dair bilgi edinme vb. kredi işlemleri
  • Hisse senedi alım ve satımları
  • Döviz alım ve satımları
  • İntenet bankacılığına dair birtakım işlemler
  • Şans oyunlarına dair bazı işlemler
  • Kurumsal aboneliğe dair bazı işlemler

 Bireysel işlemlerinizin dışında aboneliğiniz ile ilgili bütün konularda da müşteri hizmetlerini arayarak müşteri temsilcisine sorularınızı iletebilirsiniz.

Ayrıca “+90 216 724 39 09” bu numaradan bankaya faks çekebilir ve yetkili kişiler ile iletişim kurabilirsiniz.

Vakıfbank şikayet hattı

 Banka ile ilgili bütün şikayetleriniz ile önerilerinizi 0216 724 10 00 numarayı arayarak iletebilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.01.2021 14:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankMüşteriHizmetNumara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir dehşet haberi daha geldi! Çocuklarının gözü önünde katletti
Bir dehşet haberi daha geldi! Çocuklarının gözü önünde katletti
Dolandırmayı düşündüğü patronuna korona tükürüklü hain plan!
Dolandırmayı düşündüğü patronuna korona tükürüklü hain plan!
Kocaeli'de 3 küçük çocuğun gözü önünde aile katliamı!
Kocaeli'de 3 küçük çocuğun gözü önünde aile katliamı!
Yılbaşı partisindeki kokteyl üniversiteli genç kızın sonunu getirdi!
Yılbaşı partisindeki kokteyl üniversiteli genç kızın sonunu getirdi!
6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı
6 sağlık çalışanı daha virüs kurbanı
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor

Popüler Haberler

İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?
TV'de bugün hangi maçlar var? 5 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Egemen Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Ozan Güven Babil'de olmayacak mı?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar
Eljif Elmas için Napoli'nin ödeyeceği bonservis ne kadar? Fener Eljif Elmas transferinden ne kadar kazanacak?
İnaktif aşı ve mRNA aşısı nedir? İnaktif aşı ve mRNA aşı arasındaki fark ne, hangisi iyi?
Hekimoğlu Memoli ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
Öğretmen Dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan rol aldığı yapımlar ve diziler
2020 bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler 2020 yılında ne kadar maaş alıyor?
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2021 İSG devlet desteği şartları
E-devlet ile sağlık raporu alma ve yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
Rüyada et görmek ne anlama gelir? Rüyada et görmenin anlamları
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
Kalıcı yanak Estetiği fiyatları ne kadardır? Yanak Estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.