Vakaların durdurulamadığı Tekirdağ'da görüntüler korkuttu

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye vaka tablosunda 7 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona-virüs vaka sayılarında 111 bin 16 olduğu Tekirdağ’da korona-virüs vakalarının önüne geçilemiyor.

Korona-virüs vakalarının sürekli yükseldiği Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde güneşin yüzünü gören vatandaşlar kendini dışarıya attı. Sokaklar, caddeler, sahiller insanla dolarken görüntüler korkuttu.

'Bunun önünü almak çok zor'

Vatandaşlar, karşılaşılan bu durum sonrasında kurallara uyan vatandaşların olduğunu ancak kuralara uymayanların da çoğunlukta olduğunu belirttiler. Sadece insanların değil Hükümet olarak, valilik olarak bir takım önlemler alınması gerektiğini insanların biraz rahatlık görünce gevşediklerini söyleyerek önlem alınmasının gerekliliğini anlattılar.

Tekirdağ’da soğuk havaların yerini sıcak havalara bırakmasıyla insan hareketliliğinin arttığını dolayısıyla virüsün yayılma hızının artacağından bahsedildi.

Öte yandan rengi bir süre önce turuncu olan Tekirdağ artık haritada kırmızı renge boyandı. Halk önlem alınmasını istiyor.

