Vakalara rağmen İstiklal Caddesi'nde ki kalabalık korkutuyor

Korona virüs ile mücadele her alanda sürerken, kademeli olarak normalleşmede tüm illerimizde devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde normalleşme kapsamında tüm illerimizde bir takım esnemeler yapıldı ve risk gruplarına göre tüm illerimizde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken, Pazar günleri ise düşük ve orda riskli illerde serbestlik olacağı açıklandı.

iSTİKLAL CADDESİNDEKİ KALABALIK KORKUTTU

Bu kapsamda geçtiğimiz gün sağlık bakanlığı tarafından güncellenen risk haritasına göre rengi turuncudan kırmızıya dönen megakent İstanbul'da Cumartesi günü kısıtlaması uygulanmadı. Megakentte bu cumartesi kapalı ve soğuk bir hava olmasına rağmen yine vatandaşlar dışarıya aktı. Özellikle İstikal Caddesindeki kalabalık her hafta Cumartesi olduğu gibi bu cumarteside olması gerekenden çok fazlaydı.Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak kaydedildi. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda D100 karayolunun her iki yönünde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Ancak akşam saatlerinde doğru trafik yoğunluğu bazı bölgelerde arttı. Öte yandan Kadıköy Caddebostan sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyüş, spor ve piknik yaptı.