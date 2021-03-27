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Vakalara rağmen eğlenmeye devam ediyorlar

Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle yasak olmasına rağmen eğlence partileri özellikle İstanbul'da yapılmaya devam ediyor. Dün gece polisin bastığı bir mekanda 70 kişi kıskıvrak yakalandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:10
Vakalara rağmen eğlenmeye devam ediyorlar
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Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle uzun süredi eğlence mekanları kapalı ve ekiplerin sıkı denetimleri devam ediyor. 

Megakent İstanbul'da akşam denetimde olan ekipler Şişli'de bir mekanda eğlence yapıldığı ihbarını aldı ve harekete geçti.

Mekana giden ekipler baskın için hazırlık yaptığında polisin geldiği gören bazı müşterilen kaçmak istedi ve polis hemen bölgeyi çember altına aldı. Mekana giden ekipler kapının kapalı ve kepenkli olduğunu gördü. Dışarıda gerekli hazırlıkları yapan polis daha sonra kepenki kırarak içeriye girdi.

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı mekanda yaklaşık 70 kişi eğlenirken suç üştü yakalandı. Polisin içeri girmesiyle bazı kişilerin polise zorluk çıkarmasından sonra takviye çevik kuvvet ekipleri mekana girdi.

70 kişiye ceza yazıldı

 

Gece kulübünde bulunan 70 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefetten 222 bin 600 lira ceza yazıldı. Mekâna ise idari işlem yapıldı. Polisin işlemleri sırasında, eğlenceye katılan bir kadın kısa süreli baygınlık geçirdi. Bir süre kulübün girişinde bekleyen kadın, kendisine ceza kesilmesinin ardından mekandan ayrıldı.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulEğlence MEkanıBaskın
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