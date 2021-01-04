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Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi

Kütahya'da Altıntaş Kaymakamlığı kentte son bir hafta içerisinde korona-virüs vakalarının 5 katına çıkması sonucunda yeni önlemler alındı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 23:12
Vaka sayısı 5 kat artınca Kaymakamlıktan 'rehavet' uyarısı geldi
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, “Rehavete kapılma hatasına düşülürse, bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır” ifadeleri yer aldı. İlçedeki vaka artışı Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. İlçenin büyük bir kısmı ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızı renkle kaplandı.

Kütahya’nın 10 bin nüfuslu olan Altıntaş ilçesinde son dönemlerde vakalarda gerçekleşen artış ile vaka sayısının 5 katına çıkması Kaymakamlığı harekete geçirdi. Kaymakamlık korona-virüs vakalarında görülen artış sonrasında ilçe halkına uyarılarda bulundu. İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarda 1 hafta içerisinde vaka sayılarının 5 kat arttığını ve rehavete kapılırsa sayıların daha da artacağı belirtildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada salgın ile ilgili tüm önlem ve tedbirler arttırıldığı ve tüm kontrollerin yapıldığı ancak birlikte hareket edilmediği sürece vakaların önüne geçilemeyeceği belirtildi.

 ‘REHAVET VİRÜSÜN EN İYİ DOSTU’

İlçede sağlık çalışanları başta olmak üzere, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu personellerinin salgınla mücadelede üstün performans göstererek tüm güçleriyle çalıştıklarını söylerlerken salgının önüne geçebilmek için vatandaşlar görev düştüğü söylerken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde, rehavete kapılmadan tüm önlemlerin ve tedbirlerin alındığını vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiği söylendi. Özellikle misafirlik, ziyaret, tören vb. sebeplerle topluluk oluşturulmaması ve bir araya gelinmemesi gerektiğinin büyük önem taşıdığı belirtildi. Pandemi sürecinde salgınla mücadelede vatandaşların birliği ve desteği ile alınan tedbirlerin sonuç vermesi için birlikte hareket edilmeli denildi. Vatandaşların tüm kurallara uymaları istendi.



Son Güncelleme: 04.01.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaAltıntaş Kaymakamlığı
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